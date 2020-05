Coronavirus, le regole per giocare un tennis sicuro

Social Video 1 minuto Le regole per un tennis sicuro

Il tennis ha insite nella sua natura sportiva le normative che i decreti ministeriali richiedono di applicare per evitare il contagio. Aspettando la ripartenza e in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti ,vogliamo condividere con voi una serie di regole pratiche.Una sorta di decalogo per la ripresa del gioco che riguarda i praticanti ma anche maestri e genitori,per giocare un tennis sicuro, attenendoci alle indicazioni date dalla Federazione Italiana Tennis e dall'Istituto di Formazione Roberto Lombardi. Buon tennis!