Estate sicura, si rafforzano i controlli dei Carabinieri nei luoghi della movida

Prossimità, costante vigilanza, rassicurazione sociale. Sono questi gli ingredienti che il Comando Provinciale dei Carabinieri di BAT ha definito "indispensabili" per garantire un servizio istituzionale aderente e realmente vicino alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei tanti, tantissimi turisti che, come ogni anno, si riverseranno nelle località della BAT, per trascorrere qualche giorno di vacanza.Un'estate che si può definire sicura proprio grazie ad una serie di iniziative messe in campo dall'Arma per avvinarsi, anche fisicamente, ai cittadini e alle loro istanze. Tra queste ogni weekend, a partire dal giugno scorso, i militari delle Compagnie di Trani e Barletta sono impegnati con la cosiddetta Stazione mobile, elemento utile per la massimizzazione del servizio di prossimità nelle località riverasche di Barletta, Trani, Margherita di Savoia e Bisceglie, al fine di garantire al cittadino sempre maggiore prossimità e un punto di contatto facilmente raggiungibile proprio perché posto nelle zone di maggiore afflusso e nei luoghi di intrattenimento.A ciò, si aggiungono i controlli straordinari svolti lungo il litorale, a ridosso e all'interno dei lidi balneari per garantire, al contempo, il rispetto delle normative in vigore, e la vicinanza ai cittadini anche sulle spiagge. Inoltre, sono già attivi i pattugliamenti diurni, serali e notturni svolti a bordo delle motociclette in dotazione, versatili negli interventi ed estremamente utili a garantire rapidità di gestione delle emergenze. I controlli straordinari, fanno sapere dal Comando Provinciale, svolti anche dalle Stazione Carabinieri, in sinergia con i Reparti speciale NIL e NAS, continueranno fino a metà Settembre, quale costante presidio di sicurezza sul territorio