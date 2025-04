Criticità strutturali in uno stabile di via Alvarez, sgomberate otto famiglie

È stata una segnalazione a sollecitare il sopralluogo da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Trani, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza sindacale di sgombero dalla propria abitazione per otto famiglie di Trani, affittuarie in uno stabile di via Fra Diego Alvarez.Dal sopralluogo sono emerse fessurazioni e soprattutto deformazioni del solaio tra il piano terra e il primo piano; e, pur riguardando tre locali del piano rialzato - dove tra l'altro erano in corso dei lavori - è stato necessario lo sgombero anche per i piani superiori.La procedura dello sgombero prevede, visto che per la messa in sicurezza dello stabile sono necessari non meno di trenta giorni, la messa a disposizione da parte del Comune di abitazioni provvisorie per le famiglie coinvolte, due delle quali sono state prese già in carico dai Servizi Sociali del Comune.