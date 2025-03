Un abbraccio tra dovere e amore, la festa del papà al Comando dei Carabinieri di Trani

Oggi, in occasione della Festa del Papà, è bello celebrare non solo il legame affettivo che ci unisce ai nostri padri, ma anche il ruolo fondamentale che molti di loro ricoprono nella nostra comunità, come modelli di responsabilità, protezione e amore. A Trani, tra le forze dell'ordine, i papà non solo sono professionisti impegnati nella sicurezza, ma anche affettuosi padri che donano tempo e amore alle loro famiglie.Un esempio toccante arriva proprio dai Carabinieri della BAT, che in questo giorno speciale, mostrano come il legame familiare si mescoli con il senso di servizio. Nell'immagine, diffusa dal Comando provinciale di Trani, un carabiniere abbraccia sua figlia mentre si trova accanto alla sua moto Ducati, simbolo della sua professione. Un momento dolce che ci ricorda l'importanza di saper conciliare il dovere con l'affetto per i propri cari.La Festa del Papà è l'occasione per ringraziare tutti i padri, in particolare quelli che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, come i membri delle forze dell'ordine, che mettono sempre al primo posto la protezione degli altri, senza mai dimenticare l'amore per la propria famiglia. A tutti i papà, un augurio speciale: che possiate continuare a essere il punto di riferimento e l'esempio di forza e dolcezza per i vostri figli, come ogni carabiniere che unisce alla divisa l'affetto di un genitore.