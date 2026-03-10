Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Maxi operazione dei Carabinieri: scoperti nell’Alta Murgia depositi di auto rubate smontate

Le attività proseguiranno anche nell'agro di Trani e nei Comuni limitrofi

Trani - martedì 10 marzo 2026 8.53
Una massiccia attività di rastrellamento, coordinata dal Comando Provinciale BAT, ha inferto un duro colpo alla filiera del riciclaggio di veicoli nel nord barese. I Carabinieri della Compagnia di Andria, supportati dai militari del 4° Reggimento a Cavallo e dallo Squadrone Cacciatori Puglia, hanno individuato numerosi depositi di mezzi rubati all'interno delle aree rurali del Parco Naturale Regionale dell'Alta Murgia.
L'operazione, condotta con tattiche di perlustrazione in aree impervie, ha portato al rinvenimento di svariate autovetture — tra utilitarie di ultima generazione e SUV — oltre a diversi mezzi agricoli. I veicoli sono stati trovati in condizioni di totale disassemblaggio: carcasse spogliate di motori, componenti meccaniche e carrozzeria.
Il blitz ha documentato la velocità d'esecuzione delle organizzazioni criminali dedite ai reati predatori. I veicoli vengono sottratti e immediatamente "cannibalizzati" in zone isolate per alimentare il redditizio mercato illecito dei pezzi di ricambio, una piaga che colpisce direttamente l'economia e la sicurezza dei cittadini della provincia.
Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, che hanno effettuato accurati rilievi tecnici. L'obiettivo è isolare tracce biologiche o impronte utili a identificare i responsabili e ricostruire la rete logistica del traffico.
"Questa operazione testimonia la presenza capillare dell'Arma anche nelle zone più difficili del territorio," fanno sapere dal Comando Provinciale. "Il contrasto ai furti d'auto resta una priorità assoluta per restituire sicurezza reale e percepita alla comunità."
L'Arma dei Carabinieri annuncia che la pressione sul territorio non diminuirà: le attività di controllo — che integrano unità a terra, pattuglie a cavallo e sorveglianza aerea — proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane per eradicare le centrali del riciclaggio nell'agro di Trani e comuni limitrofi.
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Tragico incidente in via Barletta, muore il 31enne Salvatore Patruno Tragico incidente in via Barletta, muore il 31enne Salvatore Patruno Viaggiava su una Volkswagen Golf con due ragazzi di 17 e 21 anni
Il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri di Trani Attualità Il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri di Trani Visita al Comando Provinciale prima del trasferimento a Roma: il ringraziamento per l'impegno sul territorio e la lotta alle truffe agli anziani.
Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne L’anziana chiama il 112, i Carabinieri lo arrestano mentre ritira contanti e gioielli
Inchiesta "Crocevia", droga e minacce anche dal Carcere di Trani Inchiesta "Crocevia", droga e minacce anche dal Carcere di Trani Nonostante gli arresti del 2024, la rete criminale aveva ripreso il controllo dello spaccio nel centro murgiano
Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari Provvidenziale intervento di 118 e Carabinieri evita la tragedia
Gabriele è stato ritrovato Gabriele è stato ritrovato Il 75enne si era allontanato da una stazione di servizio sulla SS 98
Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino Inbox Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino Il messaggio natalizio di riconoscenza a chi tutela il territorio con dedizione e impegno istituzionale
Tartarughe tornano in mare: rilascio congiunto tra WWF e Carabinieri Subacquei al largo di Trani Attualità Tartarughe tornano in mare: rilascio congiunto tra WWF e Carabinieri Subacquei al largo di Trani Un incontro casuale diventa occasione di sinergia tra forze dell’ordine e ambientalisti per la salvaguardia delle specie protette
Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo
10 marzo 2026 Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo
La Polisportiva Trani rimonta la Virtus Molfetta e intravede la promozione: vittoria per 2-1
10 marzo 2026 La Polisportiva Trani rimonta la Virtus Molfetta e intravede la promozione: vittoria per 2-1
Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
10 marzo 2026 Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
10 marzo 2026 Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
“Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
10 marzo 2026 “Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
10 marzo 2026 L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
Il prof. Giuseppe De Simone denuncia la mancanza di trasparenza per la scelta degli scrutatori per il referendum
10 marzo 2026 Il prof. Giuseppe De Simone denuncia la mancanza di trasparenza per la scelta degli scrutatori per il referendum
Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup
9 marzo 2026 Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup
Un tranese tra i leader globali dell'innovazione
9 marzo 2026 Un tranese tra i leader globali dell'innovazione
Si è aperta ieri la seconda edizione della rassegna “Un tè classico” a Palazzo delle Arti “Beltrani”
9 marzo 2026 Si è aperta ieri la seconda edizione della rassegna “Un tè classico” a Palazzo delle Arti “Beltrani”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.