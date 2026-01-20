Cronaca
Ansia per la scomparsa nel nulla Gabriele, 75 anni. L’appello dei familiari disperato: “Aiutateci a trovarlo"
Si è allontanato verso le 13.30 da una stazione di servizio sulla SS 98. È senza documenti e senza telefono. Ogni minuto è prezioso
Trani - martedì 20 gennaio 2026 16.32
Sono ore di autentica angoscia e apprensione per i familiari di Gabriele, un uomo di 75 anni , residente a Bisceglie, di cui si sono perse le tracce nel primo pomeriggio di oggi. L'allarme è scattato intorno alle ore 13.30, quando l'uomo è sparito nel nulla in circostanze che destano grandissima preoccupazione.
LA DINAMICA Gabriele stava viaggiando a bordo di un veicolo, accompagnato da un familiare, lungo la Strada Statale 98, in territorio di Andria. L'auto si è fermata per una sosta tecnica presso una stazione di servizio per effettuare rifornimento. È stato un attimo: approfittando dei momenti necessari all'operazione di rifornimento e pagamento, Gabriele è sceso dal mezzo e si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti. Questa l'ultima posizione di Gabriele link google maps
PERCHÉ È URGENTE La situazione è definita ad alto rischio dai familiari. Gabriele, infatti, non ha con sé alcun documento di riconoscimento né un telefono cellulare che possa permettergli di chiedere aiuto o di essere rintracciato. Si trova solo, a piedi, in un'area extraurbana a scorrimento veloce, un contesto estremamente pericoloso per un anziano che potrebbe trovarsi in difficoltà o in stato confusionale.
L'APPELLO: AIUTATECI La famiglia, disperata, chiede l'aiuto di tutti. Si invita chiunque si trovi a transitare sulla SS 98, nelle zone limitrofe ad Andria o nelle campagne circostanti la stazione di servizio (di cui alleghiamo la posizione nella mappa), a prestare la massima attenzione. Cercate un uomo di 75 anni, che potrebbe apparire disorientato e che cammina sul ciglio della strada o nelle aree di servizio vicine.
CHI CONTATTARE Non c'è tempo da perdere. Chiunque abbia notizie, lo abbia visto anche solo di sfuggita o creda di averlo incrociato, è pregato di mettersi immediatamente in contatto con i familiari o con le Forze dell'Ordine. IL NUMERO DA CHIAMARE È: 320 4563546. Vi chiediamo di condividere questo articolo e la foto allegata su tutti i canali social per allargare il raggio delle ricerche. Aiutiamo Gabriele a tornare a casa prima che faccia buio.
