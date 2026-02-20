Cronaca
Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
Viaggiava su una Volkswagen Golf con due ragazzi di 17 e 21 anni
Trani - venerdì 20 febbraio 2026 10.11
È di un morto il bilancio del tragico incidente stradale, avvenuto la scorsa notte in via Barletta: a perdere la vita Salvatore Patruno, 39 anni, molto conosciuto in città. Il giovane viaggiava come passeggero all'interno di una Volkswagen Golf, unica autovettura coinvolta nel violento schianto.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i passeggeri dalle lamiere contorte, e i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra possibile per salvare il 39enne. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.
Le loro condizioni, inizialmente apparse gravi, sarebbero ora in via di miglioramento. Nelle ore successive all'incidente si era diffusa la voce di un secondo decesso, ma tale ipotesi è stata ufficialmente smentita.
La dinamica ancora da chiarireL'impatto si è verificato per cause che sono tuttora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto che viaggiava a velocità sostenuta avrebbe perso il controllo finendo violentemente contro un muretto a secco lungo la carreggiata. Non risultano altri veicoli coinvolti.
Due ragazzi feriti, ma fuori pericoloA bordo dell'auto viaggiavano anche altri due giovani: un ragazzo di 17 anni e un 21enne. Entrambi sono rimasti feriti nell'impatto e sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente agli ospedali di Barletta e Andria.
