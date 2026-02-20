Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno

La dinamica ancora da chiarire

Due ragazzi feriti, ma fuori pericolo

Indagini in corso

È di un morto il bilancio del tragico incidente stradale, avvenuto la scorsa notte in via Barletta: a perdere la vita Salvatore Patruno, 39 anni, molto conosciuto in città. Il giovane viaggiava come passeggero all'interno di una Volkswagen Golf, unica autovettura coinvolta nel violento schianto.L'impatto si è verificato per cause che sono tuttora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto che viaggiava a velocità sostenuta avrebbe perso il controllo finendo violentemente contro un muretto a secco lungo la carreggiata. Non risultano altri veicoli coinvolti.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i passeggeri dalle lamiere contorte, e i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra possibile per salvare il 39enne. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.A bordo dell'auto viaggiavano anche altri due giovani: un ragazzo di 17 anni e un 21enne. Entrambi sono rimasti feriti nell'impatto e sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente agli ospedali di Barletta e Andria.Le loro condizioni, inizialmente apparse gravi, sarebbero ora in via di miglioramento. Nelle ore successive all'incidente si era diffusa la voce di un secondo decesso, ma tale ipotesi è stata ufficialmente smentita.I rilievi sono affidati ai Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Saranno determinanti le testimonianze, eventuali immagini di videosorveglianza della zona e gli accertamenti tecnici sul veicolo.