Il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri di Trani

Questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Trani, si è svolta la cerimonia di saluto del Comandante della Legione Carabinieri "Puglia", Generale di Divisione Iacopo Mannucci Benincasa, al termine del proprio incarico, in vista della destinazione al Comando Generale dell'Arma.Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Galasso, l'Ufficiale Generale ha incontrato le rappresentanze di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri dei reparti dislocati nella provincia, unitamente a una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, esprimendo sentimenti di profonda gratitudine per il costante sostegno ricevuto durante il periodo di comando e per l'impegno quotidiano profuso a presidio del territorio.Nel corso del suo intervento, il Generale Mannucci Benincasa ha richiamato il legame con le comunità locali e la missione dell'Arma a tutela della legalità e della sicurezza pubblica, evidenziando l'importanza della sinergia con le Istituzioni della provincia quale fattore decisivo per la prevenzione, il controllo del territorio e il contrasto ai fenomeni criminali.Un passaggio particolare è stato dedicato alle donne e agli uomini dell'Arma operanti sul territorio, riconoscendone professionalità, spirito di sacrificio e dedizione al servizio della collettività, con specifico riferimento al rafforzamento delle attività di prevenzione e di polizia giudiziaria a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui il fenomeno delle truffe agli anziani. In tale contesto, l'azione dell'Arma si è sviluppata lungo una direttrice integrata, potenziando in modo costante la presenza preventiva e gli approfondimenti investigativi, con l'obiettivo di contenere un fenomeno particolarmente odioso, capace di colpire le persone più esposte e di generare un diffuso senso di insicurezza. Un impegno orientato non solo alla repressione dei singoli episodi, ma anche alla tutela della sicurezza della collettività, attraverso interventi tempestivi, attenzione ai segnali di rischio e una presenza qualificata a presidio delle comunità. Concludendo, il Generale di Divisione Mannucci Benincasa ha formulato i migliori auspici per il prosieguo dell'azione dei Carabinieri sul territorio, nel solco dei valori di legalità e fedeltà che da sempre contraddistinguono l'Arma.