Speciale
Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino
Volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti
Trani - mercoledì 20 maggio 2026 14.28
L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone servizi, scuole e spazi pubblici per Capirro-Turrisana. "Capirro-Turrisana non deve essere solo una zona residenziale: servono servizi di prossimità, scuole, piazze e luoghi di comunità"
L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone di avviare un percorso concreto per dotare il quartiere Capirro-Turrisana di servizi essenziali, scuole, piazze e spazi pubblici di aggregazione.
Capirro-Turrisana è oggi una zona residenziale composta prevalentemente da ville e abitazioni private, abitata da numerose famiglie, ma ancora carente di servizi fondamentali per la vita quotidiana. Una condizione che costringe molti residenti a spostarsi quotidianamente verso altre aree della città anche per le esigenze più semplici.
«Capirro-Turrisana non può essere considerata soltanto un'area dove abitare — dichiara l'Ing. Stefano Cortellino —. È un quartiere vivo, abitato da famiglie, bambini, giovani e anziani, e per questo merita servizi, scuole, piazze e spazi di comunità. Vogliamo portare avanti una visione di città più vicina ai cittadini e ai loro bisogni reali».
La proposta nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti, riducendo la necessità di continui spostamenti verso il centro città o verso altri quartieri per fare la spesa, acquistare farmaci, accompagnare i figli a scuola, usufruire di servizi di base o trovare luoghi pubblici dove incontrarsi.
Questi spostamenti incidono anche sulla viabilità cittadina, aumentando il traffico lungo arterie già molto percorse, come via Martiri di Palermo e via Corato, con conseguenze negative in termini di smog, rumore, stress e tempo perso.
Al centro della proposta vi è la possibilità di valutare la realizzazione di una nuova area commerciale di quartiere, che possa comprendere un supermercato, una farmacia, attività di vicinato, bar, punti di ristoro e spazi utili alla comunità.
Accanto ai servizi di prossimità, l'Ing. Cortellino propone anche di valutare la realizzazione di scuole elementari e medie nel quartiere, così da garantire alle famiglie un servizio educativo vicino, accessibile e dignitoso, riducendo gli spostamenti quotidiani di bambini, ragazzi e genitori.
Fondamentale è anche la creazione di nuove piazze e spazi pubblici, luoghi sicuri, decorosi e accessibili dove famiglie, bambini, giovani e anziani possano incontrarsi, socializzare e vivere pienamente il quartiere.
Tra le aree da valutare, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, ambientali e delle esigenze dei residenti, vi sono anche alcune aree presenti a ridosso della Chiesa della Madonna di Fatima, che potrebbero essere oggetto di approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di ospitare servizi, spazi pubblici o strutture utili alla comunità.
Portare servizi direttamente a Capirro-Turrisana significherebbe rendere il quartiere più autonomo, alleggerire il traffico verso il centro città, ridurre la pressione su via Martiri di Palermo e via Corato, diminuire smog e rumore e migliorare complessivamente la qualità della vita.
«Questa proposta — conclude l'Ing. Stefano Cortellino — nasce dalla convinzione che ogni quartiere debba avere pari dignità. Capirro-Turrisana merita attenzione, programmazione e investimenti. Investire nei quartieri significa investire nel futuro della città».
Contenuto elettorale sponsorizzato
L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone di avviare un percorso concreto per dotare il quartiere Capirro-Turrisana di servizi essenziali, scuole, piazze e spazi pubblici di aggregazione.
Capirro-Turrisana è oggi una zona residenziale composta prevalentemente da ville e abitazioni private, abitata da numerose famiglie, ma ancora carente di servizi fondamentali per la vita quotidiana. Una condizione che costringe molti residenti a spostarsi quotidianamente verso altre aree della città anche per le esigenze più semplici.
«Capirro-Turrisana non può essere considerata soltanto un'area dove abitare — dichiara l'Ing. Stefano Cortellino —. È un quartiere vivo, abitato da famiglie, bambini, giovani e anziani, e per questo merita servizi, scuole, piazze e spazi di comunità. Vogliamo portare avanti una visione di città più vicina ai cittadini e ai loro bisogni reali».
La proposta nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti, riducendo la necessità di continui spostamenti verso il centro città o verso altri quartieri per fare la spesa, acquistare farmaci, accompagnare i figli a scuola, usufruire di servizi di base o trovare luoghi pubblici dove incontrarsi.
Questi spostamenti incidono anche sulla viabilità cittadina, aumentando il traffico lungo arterie già molto percorse, come via Martiri di Palermo e via Corato, con conseguenze negative in termini di smog, rumore, stress e tempo perso.
Al centro della proposta vi è la possibilità di valutare la realizzazione di una nuova area commerciale di quartiere, che possa comprendere un supermercato, una farmacia, attività di vicinato, bar, punti di ristoro e spazi utili alla comunità.
Accanto ai servizi di prossimità, l'Ing. Cortellino propone anche di valutare la realizzazione di scuole elementari e medie nel quartiere, così da garantire alle famiglie un servizio educativo vicino, accessibile e dignitoso, riducendo gli spostamenti quotidiani di bambini, ragazzi e genitori.
Fondamentale è anche la creazione di nuove piazze e spazi pubblici, luoghi sicuri, decorosi e accessibili dove famiglie, bambini, giovani e anziani possano incontrarsi, socializzare e vivere pienamente il quartiere.
Tra le aree da valutare, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, ambientali e delle esigenze dei residenti, vi sono anche alcune aree presenti a ridosso della Chiesa della Madonna di Fatima, che potrebbero essere oggetto di approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di ospitare servizi, spazi pubblici o strutture utili alla comunità.
Portare servizi direttamente a Capirro-Turrisana significherebbe rendere il quartiere più autonomo, alleggerire il traffico verso il centro città, ridurre la pressione su via Martiri di Palermo e via Corato, diminuire smog e rumore e migliorare complessivamente la qualità della vita.
«Questa proposta — conclude l'Ing. Stefano Cortellino — nasce dalla convinzione che ogni quartiere debba avere pari dignità. Capirro-Turrisana merita attenzione, programmazione e investimenti. Investire nei quartieri significa investire nel futuro della città».
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