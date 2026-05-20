Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino

L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone servizi, scuole e spazi pubblici per Capirro-Turrisana. "Capirro-Turrisana non deve essere solo una zona residenziale: servono servizi di prossimità, scuole, piazze e luoghi di comunità"L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone di avviare un percorso concreto per dotare il quartiere Capirro-Turrisana di servizi essenziali, scuole, piazze e spazi pubblici di aggregazione.Capirro-Turrisana è oggi una zona residenziale composta prevalentemente da ville e abitazioni private, abitata da numerose famiglie, ma ancora carente di servizi fondamentali per la vita quotidiana. Una condizione che costringe molti residenti a spostarsi quotidianamente verso altre aree della città anche per le esigenze più semplici.«Capirro-Turrisana non può essere considerata soltanto un'area dove abitare — dichiara l'Ing. Stefano Cortellino —. È un quartiere vivo, abitato da famiglie, bambini, giovani e anziani, e per questo merita servizi, scuole, piazze e spazi di comunità. Vogliamo portare avanti una visione di città più vicina ai cittadini e ai loro bisogni reali».La proposta nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti, riducendo la necessità di continui spostamenti verso il centro città o verso altri quartieri per fare la spesa, acquistare farmaci, accompagnare i figli a scuola, usufruire di servizi di base o trovare luoghi pubblici dove incontrarsi.Questi spostamenti incidono anche sulla viabilità cittadina, aumentando il traffico lungo arterie già molto percorse, come via Martiri di Palermo e via Corato, con conseguenze negative in termini di smog, rumore, stress e tempo perso.Al centro della proposta vi è la possibilità di valutare la realizzazione di una nuova area commerciale di quartiere, che possa comprendere un supermercato, una farmacia, attività di vicinato, bar, punti di ristoro e spazi utili alla comunità.Accanto ai servizi di prossimità, l'Ing. Cortellino propone anche di valutare la realizzazione di scuole elementari e medie nel quartiere, così da garantire alle famiglie un servizio educativo vicino, accessibile e dignitoso, riducendo gli spostamenti quotidiani di bambini, ragazzi e genitori.Fondamentale è anche la creazione di nuove piazze e spazi pubblici, luoghi sicuri, decorosi e accessibili dove famiglie, bambini, giovani e anziani possano incontrarsi, socializzare e vivere pienamente il quartiere.Tra le aree da valutare, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, ambientali e delle esigenze dei residenti, vi sono anche alcune aree presenti a ridosso della Chiesa della Madonna di Fatima, che potrebbero essere oggetto di approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di ospitare servizi, spazi pubblici o strutture utili alla comunità.Portare servizi direttamente a Capirro-Turrisana significherebbe rendere il quartiere più autonomo, alleggerire il traffico verso il centro città, ridurre la pressione su via Martiri di Palermo e via Corato, diminuire smog e rumore e migliorare complessivamente la qualità della vita.«Questa proposta — conclude l'Ing. Stefano Cortellino — nasce dalla convinzione che ogni quartiere debba avere pari dignità. Capirro-Turrisana merita attenzione, programmazione e investimenti. Investire nei quartieri significa investire nel futuro della città».Contenuto elettorale sponsorizzato