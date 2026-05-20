Stefano Cortellino
Stefano Cortellino
Speciale

Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino

Volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti

Trani - mercoledì 20 maggio 2026 14.28
L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone servizi, scuole e spazi pubblici per Capirro-Turrisana. "Capirro-Turrisana non deve essere solo una zona residenziale: servono servizi di prossimità, scuole, piazze e luoghi di comunità"

L'Ing. Stefano Cortellino, candidato nella lista civica Angelo Guarriello Sindaco, propone di avviare un percorso concreto per dotare il quartiere Capirro-Turrisana di servizi essenziali, scuole, piazze e spazi pubblici di aggregazione.

Capirro-Turrisana è oggi una zona residenziale composta prevalentemente da ville e abitazioni private, abitata da numerose famiglie, ma ancora carente di servizi fondamentali per la vita quotidiana. Una condizione che costringe molti residenti a spostarsi quotidianamente verso altre aree della città anche per le esigenze più semplici.

«Capirro-Turrisana non può essere considerata soltanto un'area dove abitare — dichiara l'Ing. Stefano Cortellino —. È un quartiere vivo, abitato da famiglie, bambini, giovani e anziani, e per questo merita servizi, scuole, piazze e spazi di comunità. Vogliamo portare avanti una visione di città più vicina ai cittadini e ai loro bisogni reali».

La proposta nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti, riducendo la necessità di continui spostamenti verso il centro città o verso altri quartieri per fare la spesa, acquistare farmaci, accompagnare i figli a scuola, usufruire di servizi di base o trovare luoghi pubblici dove incontrarsi.

Questi spostamenti incidono anche sulla viabilità cittadina, aumentando il traffico lungo arterie già molto percorse, come via Martiri di Palermo e via Corato, con conseguenze negative in termini di smog, rumore, stress e tempo perso.

Al centro della proposta vi è la possibilità di valutare la realizzazione di una nuova area commerciale di quartiere, che possa comprendere un supermercato, una farmacia, attività di vicinato, bar, punti di ristoro e spazi utili alla comunità.

Accanto ai servizi di prossimità, l'Ing. Cortellino propone anche di valutare la realizzazione di scuole elementari e medie nel quartiere, così da garantire alle famiglie un servizio educativo vicino, accessibile e dignitoso, riducendo gli spostamenti quotidiani di bambini, ragazzi e genitori.

Fondamentale è anche la creazione di nuove piazze e spazi pubblici, luoghi sicuri, decorosi e accessibili dove famiglie, bambini, giovani e anziani possano incontrarsi, socializzare e vivere pienamente il quartiere.

Tra le aree da valutare, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, ambientali e delle esigenze dei residenti, vi sono anche alcune aree presenti a ridosso della Chiesa della Madonna di Fatima, che potrebbero essere oggetto di approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di ospitare servizi, spazi pubblici o strutture utili alla comunità.

Portare servizi direttamente a Capirro-Turrisana significherebbe rendere il quartiere più autonomo, alleggerire il traffico verso il centro città, ridurre la pressione su via Martiri di Palermo e via Corato, diminuire smog e rumore e migliorare complessivamente la qualità della vita.

«Questa proposta — conclude l'Ing. Stefano Cortellino — nasce dalla convinzione che ogni quartiere debba avere pari dignità. Capirro-Turrisana merita attenzione, programmazione e investimenti. Investire nei quartieri significa investire nel futuro della città».

Contenuto elettorale sponsorizzato
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
Commercio, imprese e agricoltura: la ricetta economica di Guarriello Commercio, imprese e agricoltura: la ricetta economica di Guarriello Dal Distretto Urbano del Commercio alle campagne, il candidato sindaco del centrodestra punta su infrastrutture e sostegno ai settori produttivi
Speciale elezioni amministrative: negli studi di TraniViva il candidato sindaco Giacomo Marinaro Speciale elezioni amministrative: negli studi di TraniViva il candidato sindaco Giacomo Marinaro Presentato il programma e la visione del candidato
Amministrative 2026, la Commissione parlamentare Antimafia segnala 28 candidature “impresentabili”: un caso riguarda Trani Politica Amministrative 2026, la Commissione parlamentare Antimafia segnala 28 candidature “impresentabili”: un caso riguarda Trani Nel monitoraggio effettuato dall’organismo presieduto da Chiara Colosimo compare anche un candidato della lista “Trani Libera” a sostegno di Angelo Guarriello, destinatario di una condanna in primo grado non definitiva
Marco Galiano: «Il futuro della nostra città si scrive insieme» Marco Galiano: «Il futuro della nostra città si scrive insieme» L'evento a Parco de Gemmis ha chiuso il tour “casa per casa”
Mobilità e decoro urbano, la sfida di Guarriello per Trani Mobilità e decoro urbano, la sfida di Guarriello per Trani Dal traffico ai parcheggi fino alla cura dei luoghi simbolo: «Basta caos, serve una città funzionale e organizzata»
Trani - Roma, dialogo istituzionale sull'agricoltura: l'incontro tra Guarriello e La Pietra Trani - Roma, dialogo istituzionale sull'agricoltura: l'incontro tra Guarriello e La Pietra Dal confronto con il Governo la volontà di costruire un canale diretto per la tutela del settore agroalimentare locale
Giovani, sport e partecipazione: grande successo per l’ONDA DAY: “Questo è solo l’inizio” Giovani, sport e partecipazione: grande successo per l’ONDA DAY: “Questo è solo l’inizio” Eventi come questo dimostrano quanto i giovani abbiano voglia di vivere il territorio in maniera positiva, attraverso lo sport,
La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche" Speciale La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche" Sgambatoi nei quartieri, patto con i volontari per le colonie feline e aiuti concreti per le spese mediche: ecco la svolta per la città.
Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro
20 maggio 2026 Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro
Commercio, imprese e agricoltura: la ricetta economica di Guarriello
20 maggio 2026 Commercio, imprese e agricoltura: la ricetta economica di Guarriello
Amet: «Verifiche interne già avviate, piena collaborazione con le autorità»
20 maggio 2026 Amet: «Verifiche interne già avviate, piena collaborazione con le autorità»
Speciale elezioni amministrative: negli studi di TraniViva il candidato sindaco Giacomo Marinaro
20 maggio 2026 Speciale elezioni amministrative: negli studi di TraniViva il candidato sindaco Giacomo Marinaro
Imposta di soggiorno, disponibile on line il corso di formazione per i gestori strutture ricettive
20 maggio 2026 Imposta di soggiorno, disponibile on line il corso di formazione per i gestori strutture ricettive
Fidas Trani rinnova il messaggio del dono: partecipazione alle celebrazioni dedicate al volontariato
20 maggio 2026 Fidas Trani rinnova il messaggio del dono: partecipazione alle celebrazioni dedicate al volontariato
A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco
20 maggio 2026 A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco
Marco Galiano: «Il futuro della nostra città si scrive insieme»
20 maggio 2026 Marco Galiano: «Il futuro della nostra città si scrive insieme»
Ricoverato fuori città, rischia di non poter votare: la denuncia di un cittadino tranese
20 maggio 2026 Ricoverato fuori città, rischia di non poter votare: la denuncia di un cittadino tranese
Bottaro | "Costa Sud è realtà. Una conquista naturalistica che ridisegna il litorale di Trani "
19 maggio 2026 Bottaro | "Costa Sud è realtà. Una conquista naturalistica che ridisegna il litorale di Trani"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.