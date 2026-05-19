ONDA DAY
ONDA DAY
Speciale

Giovani, sport e partecipazione: grande successo per l’ONDA DAY: “Questo è solo l’inizio”

Eventi come questo dimostrano quanto i giovani abbiano voglia di vivere il territorio in maniera positiva, attraverso lo sport,

Trani - martedì 19 maggio 2026 10.05 Comunicato Stampa
Si è conclusa, con grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico, la prima edizione di 'ONDA DAY', l'evento dedicato allo sport, all'aggregazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici che si è svolto domenica 17 maggio sulla Spiaggia libera di Colonna, a Trani.

La manifestazione ha registrato una presenza importante di giovani, famiglie e appassionati che per tutta la giornata hanno preso parte alle numerose attività sportive e ai momenti di socializzazione organizzati sul litorale. Beach volley, beach soccer, fitness, SUP e tante altre attività hanno trasformato la spiaggia in un grande punto di incontro all'insegna dell'energia positiva, della partecipazione e della voglia di fare sport insieme.

L'ONDA DAY ha rappresentato un forte momento di aggregazione sociale, confermando quanto sia importante creare occasioni sane e inclusive dedicate ai giovani e alla comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor, ai partner e alle realtà del territorio che hanno creduto nel progetto e ne hanno sostenuto la realizzazione, contribuendo al successo dell'iniziativa.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla tutela dell'ambiente e al rispetto della spiaggia: al termine dell'evento lo stato di pulizia della spiaggia è risultato impeccabile grazie al lavoro e all'impegno degli organizzatori Pasquale Calefato, Andrea Figliolia, Lorenzo Monterisi, Riccardo Tondolo, Silvia Tritta, Tommaso Muciaccia e Vincenzo Melega.

Un ringraziamento speciale va inoltre a Marco Erriquez, presidente dell'associazione SONART, che ha reso possibile lo svolgimento dell'evento e ha sostenuto sin dall'inizio il progetto: "Mi ha fatto davvero piacere vedere così tanti ragazzi partecipare con entusiasmo all'ONDA DAY. Credo sia fondamentale creare eventi che permettano ai giovani di stare insieme, fare sport e sentirsi parte della comunità. Questa giornata ci ha dimostrato che c'è tanta voglia di condividere esperienze positive e continueremo a lavorare in questa direzione."

"Eventi come ONDA DAY dimostrano quanto i giovani abbiano voglia di vivere il territorio in maniera positiva, attraverso lo sport, la condivisione e la partecipazione - dichiarano gli organizzatori -.Creare momenti di aggregazione sani è fondamentale per costruire comunità più unite e dinamiche. Questo è solo l'inizio: ci saranno sicuramente altre iniziative e nuovi appuntamenti dedicati ai ragazzi e alla città."

Dopo il successo di questa prima edizione, ONDA DAY si candida così a diventare un appuntamento fisso capace di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio, ma soprattutto riavvicinare i giovani tranesi alla comunità.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche" Speciale La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche" Sgambatoi nei quartieri, patto con i volontari per le colonie feline e aiuti concreti per le spese mediche: ecco la svolta per la città.
Scienza, Fede e Politica: La "Missione Cura" per Trani della dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie Speciale Scienza, Fede e Politica: La "Missione Cura" per Trani della dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie Dalla battaglia vinta contro il tumore alla candidatura con Fratelli d'Italia: la biologa nutrizionista mette la competenza medica e la forza del Vangelo al servizio della città
Trani, Alleanza Verdi e Sinistra lancia la sfida dopo il comizio: «Basta cittadini di serie B, cambiamo la storia di questa città» Trani, Alleanza Verdi e Sinistra lancia la sfida dopo il comizio: «Basta cittadini di serie B, cambiamo la storia di questa città» I candidati alle ammnistrative Anna Rossi e Vincenzo Ferreri tracciano la rotta: priorità a periferie, salario minimo comunale, emergenza abitativa e contrasto alle infiltrazioni criminali
Speciale elezioni 2026: l'intervista di TraniViva alla candidata sindaca Angela Mercorio Speciale Speciale elezioni 2026: l'intervista di TraniViva alla candidata sindaca Angela Mercorio La candidata entra nel dettaglio del programma elettorale
Amministrative Trani 2026: Il Movimento 5 Stelle presenta il progetto "Vito Branà Sindaco" con i vertici nazionali Speciale Amministrative Trani 2026: Il Movimento 5 Stelle presenta il progetto "Vito Branà Sindaco" con i vertici nazionali Questa sera, lunedì 18 maggio alle ore 20:00 in Piazza della Repubblica, l'intervento del candidato Sindaco e del V.Presidente della Camera dei Deputati Michele Gubitosa
Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Vito Branà ai microfoni di TraniViva Supportato dal Movimento 5 Stelle, il candidato delinea le priorità amministrative
Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi Si svolgerà questo pomeriggio alle ore 18 al comitato del candidato sindaco Galiano
Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta Speciale Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta «Competenza tecnica e programmazione per far risorgere la nostra città»
La "Lista Guarriello Sindaco " lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche "
19 maggio 2026 La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche"
Rifacimento asfalto in via Pozzo Piano: adottati provvedimenti di viabilità temporanea
19 maggio 2026 Rifacimento asfalto in via Pozzo Piano: adottati provvedimenti di viabilità temporanea
Scienza, Fede e Politica: La "Missione Cura " per Trani della dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie
19 maggio 2026 Scienza, Fede e Politica: La "Missione Cura" per Trani della dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie
Trani, Alleanza Verdi e Sinistra lancia la sfida dopo il comizio: «Basta cittadini di serie B, cambiamo la storia di questa città»
19 maggio 2026 Trani, Alleanza Verdi e Sinistra lancia la sfida dopo il comizio: «Basta cittadini di serie B, cambiamo la storia di questa città»
Speciale elezioni 2026: l'intervista di TraniViva alla candidata sindaca Angela Mercorio
19 maggio 2026 Speciale elezioni 2026: l'intervista di TraniViva alla candidata sindaca Angela Mercorio
Elezioni Trani 2026, mercoledì 20 maggio alle 16.30 incontro con i presidenti di seggio
19 maggio 2026 Elezioni Trani 2026, mercoledì 20 maggio alle 16.30 incontro con i presidenti di seggio
Costa Sud, il mare che Trani non ha mai avuto| Amedeo Bottaro guiderà domani una passeggiata istituzionale
18 maggio 2026 Costa Sud, il mare che Trani non ha mai avuto| Amedeo Bottaro guiderà domani una passeggiata istituzionale
Imposta di soggiorno a Trani, il 19 maggio corso online per i gestori delle strutture ricettive
18 maggio 2026 Imposta di soggiorno a Trani, il 19 maggio corso online per i gestori delle strutture ricettive
Trani ricorda il Commissario Alfredo Albanese nel 46° anniversario della sua uccisione
18 maggio 2026 Trani ricorda il Commissario Alfredo Albanese nel 46° anniversario della sua uccisione
Apulia Trani U17, Capogrosso suona la carica: «Orgoglioso del percorso, ora ci giochiamo la finale con la Pink Bari
18 maggio 2026 Apulia Trani U17, Capogrosso suona la carica: «Orgoglioso del percorso, ora ci giochiamo la finale con la Pink Bari
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.