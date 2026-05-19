Giovani, sport e partecipazione: grande successo per l’ONDA DAY: “Questo è solo l’inizio”

Si è conclusa, con grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico, la prima edizione di '', l'evento dedicato allo sport, all'aggregazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici che si è svolto domenica 17 maggio sulla Spiaggia libera di Colonna, a Trani.La manifestazione ha registrato una presenza importante di giovani, famiglie e appassionati che per tutta la giornata hanno preso parte alle numerose attività sportive e ai momenti di socializzazione organizzati sul litorale. Beach volley, beach soccer, fitness, SUP e tante altre attività hanno trasformato la spiaggia in un grande punto di incontro all'insegna dell'energia positiva, della partecipazione e della voglia di fare sport insieme.L'ONDA DAY ha rappresentato un forte momento di aggregazione sociale, confermando quanto sia importante creare occasioni sane e inclusive dedicate ai giovani e alla comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor, ai partner e alle realtà del territorio che hanno creduto nel progetto e ne hanno sostenuto la realizzazione, contribuendo al successo dell'iniziativa.Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla tutela dell'ambiente e al rispetto della spiaggia: al termine dell'evento lo stato di pulizia della spiaggia è risultato impeccabile grazie al lavoro e all'impegno degli organizzatori Pasquale Calefato, Andrea Figliolia, Lorenzo Monterisi, Riccardo Tondolo, Silvia Tritta, Tommaso Muciaccia e Vincenzo Melega.Un ringraziamento speciale va inoltre a Marco Erriquez, presidente dell'associazione SONART, che ha reso possibile lo svolgimento dell'evento e ha sostenuto sin dall'inizio il progetto: "."- dichiarano gli organizzatori -.Dopo il successo di questa prima edizione, ONDA DAY si candida così a diventare un appuntamento fisso capace di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio, ma soprattutto riavvicinare i giovani tranesi alla comunità.