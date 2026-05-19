Angela Mercorio intervistata negli studi del Viva Network
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Speciale

Speciale elezioni 2026: l'intervista di TraniViva alla candidata sindaca Angela Mercorio

La candidata entra nel dettaglio del programma elettorale

Trani - martedì 19 maggio 2026 07.30
Dopo il primo incontro nei nostri studi, la redazione di TraniViva ha ospitato Angela Mercorio, candidata sindaca sostenuta dalla lista "RispettiAmoTrani" e "Trani 2035" per il secondo capitolo dello speciale elezioni amministrative.

In questo nuovo appuntamento, la candidata, oltre che spiegare le ragioni della sua candidatura, entra nel vivo dei dettagli operativi del suo programma in caso di elezione.

Di seguito l'intervista completa.

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