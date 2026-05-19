Speciale elezioni 2026: l'intervista di TraniViva alla candidata sindaca Angela Mercorio

I candidati alle ammnistrative Anna Rossi e Vincenzo Ferreri tracciano la rotta: priorità a periferie, salario minimo comunale, emergenza abitativa e contrasto alle infiltrazioni criminali

Politica

Prima di essere Sindaco, Bottaro è stato un figlio, un marito e un padre. Il comizio di commiato è stato un racconto intimo di un viaggio politico e del suo altissimo costo umano