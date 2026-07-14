Festival del Giullare 2026. <span>Foto Marina Laurora</span>
Festival del Giullare 2026. Foto Marina Laurora
Eventi e cultura

Al Festival del Giullare a Trani lo spettacolo “Scomodi” scuote le coscienze e abbatte i pregiudizi

La compagnia "I Teatranti dell’Anfitrione" di Monopoli conquista il prestigioso palcoscenico pugliese con un'opera intensa che ridefinisce il concetto di normalità e celebra l'unicità

Trani - martedì 14 luglio 2026 06.44
Il secondo appuntamento del contest teatrale del Festival del Giullare ha visto sul palco, lo scorso 13 luglio, la compagnia I Teatranti dell'Anfitrione di Monopoli, lo spettacolo "Scomodi" è stata un'opera intensa e profondamente umana che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra fragilità, desiderio di normalità e forza dell'unicità.Sul palco, la disabilità non è stata raccontata come un limite, ma come una prospettiva diversa dalla quale osservare il mondo. Una narrazione capace di scuotere le coscienze, mettendo in discussione stereotipi e pregiudizi che troppo spesso accompagnano chi vive una condizione di fragilità.

Uno dei momenti più significativi è stato sicuramente l'ingresso dei teatranti sul palco, ballando sulle note della celebre «Siamo fuori di testa, ma diversi da loro», una provocazione che invita a ribaltare il punto di vista, mentre tra le frasi «Sono il padre del bambino handicappato che va a scuola con tuo figlio» restituisce il volto umano di una realtà quotidiana che chiede solo di essere accolta.Lo spettacolo racconta il desiderio universale di vivere «una vita come tante, una vita normale», interrogandosi però sul significato stesso della normalità. «Normale, comune, abituale, regolare: agire secondo uno schema che hanno deciso altri, che non hanno mai guardato il mondo con i miei occhi». Una riflessione potente che smaschera il rischio di costruire modelli rigidi, incapaci di riconoscere la ricchezza delle differenze.

Le immagini poetiche si intrecciano alle testimonianze più autentiche. C'è chi si sente «sospesa tra un albero e una stella, in uno spazio indefinito», ma trova la forza di rinascere come «l'alba che illumina la foschia dell'anima», fino ad affermare con coraggio: «Voglio abbracciare la mia unicità, emancipata dal pregiudizio». Tra i momenti più emozionanti emerge la voce di un genitore, attraversata dalla paura del futuro: «Cosa farai? Chi si prenderà cura di te?». Domande che raccontano un amore profondo e un'inquietudine condivisa da tante famiglie. Ma la risposta dello spettacolo è un messaggio di speranza: «Ciò che ci aspetta è complesso, ma non impossibile». Particolarmente toccante anche la denuncia del peso dello sguardo altrui: «La società dei sani ti definisce in tanti modi. Io vorrei solo che ti chiamasse col tuo nome». Perché prima di ogni etichetta esiste una persona, con la propria storia, i propri sogni e la propria dignità.

Lo spettacolo lascia infine un messaggio che va oltre il teatro e diventa un invito per ciascuno: «Il pregiudizio è un dolore che si sovrappone al dolore». È proprio abbattendo quel muro che si può costruire una società davvero inclusiva. La rappresentazione si conclude con un'immagine di straordinaria bellezza: «Gli uomini sono uccelli con diverso piumaggio, ciascuno con il proprio canto». Una metafora che racchiude il senso più autentico del Festival Il Giullare: riconoscere che la diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza, e che ogni persona merita di essere ascoltata per la propria voce, non giudicata per ciò che la rende diversa. Con "Scomodi", la diciottesima edizione del Contest Teatrale Il Giullare si apre così con uno spettacolo che non si limita a emozionare, ma invita il pubblico a cambiare sguardo, ricordando che l'inclusione comincia quando impariamo a chiamare ogni persona semplicemente con il suo nome.
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