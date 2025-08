Il Giullare, il Comune di Trani: «In 5 anni erogati 60mila euro. Nessuna richiesta di contributo per l’edizione 2025»

Il Festival Nazionale "Il Giullare teatro contro ogni barriera" rappresenta per la città e per tutto il territorio non solo un appuntamento culturale di grande valore, ma soprattutto un messaggio di inclusione e di bellezza che da anni contribuisce a rendere migliore la nostra comunità. L'Amministrazione comunale - si legge in una nota ufficiale diffusa dal Comune di Trani - ha sempre riconosciuto il merito e l'impegno dell'associazione Promozione sociale e solidarietà, sostenendo nel tempo le loro attività con convinzione e collaborazione.



La Giunta comunale, congiuntamente, ricorda alcuni elementi utili a chiarire il contesto. Negli ultimi cinque anni, le iniziative promosse dagli organizzatori, tra festival, altri appuntamenti e manifestazioni collegate al progetto de "La Locanda del Giullare", hanno beneficiato complessivamente di contributi comunali pari a 60.000 euro. la Giunta sottolinea che si sarebbe potuto fare di più, ma ricorda le esigenze di bilancio oltre che le numerose richieste di contributi, di sostegni economici e di compartecipazione ad eventi culturali altrettanto validi che annualmente pervengono. Peraltro, deve anche dirsi che lo scorso anno, la cooperativa ha scelto autonomamente di rinunciare a un ulteriore contributo di 10.000 euro per il "Track Food" della Locanda del Giullare, una realtà che l'Amministrazione ha sempre valorizzato nei limiti del possibile e coinvolto direttamente o indirettamente in diverse iniziative cittadine.



Va inoltre sottolineato che la cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà è da sempre un partner attivo e prezioso anche nell'ambito dei servizi sociali: soltanto nell'ultimo anno, per conto del Comune, ha assicurato interventi e attività per un importo liquidato superiore a 800.000 euro, segno di una collaborazione solida e continuativa.



Quest'anno, al contrario delle edizioni precedenti, non è stata presentata alcuna richiesta di contributo specifico per il festival, ma questo non riduce in alcun modo l'attenzione, la vicinanza e la disponibilità dell'Amministrazione comunale a continuare a lavorare insieme.



Proprio per questo, così come accade per tutti i grandi e ricorrenti eventi organizzati in città, l'Amministrazione si rende disponibile a programmare in maniera condivisa le prossime edizioni, individuando con gli organizzatori gli strumenti più idonei a valorizzare sempre di più un evento che la Città di Trani ha sempre sostenuto.