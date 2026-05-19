Trani - Roma, dialogo istituzionale sull'agricoltura: l'incontro tra Guarriello e La Pietra

Un dialogo diretto tra Trani e Roma, tra le esigenze del territorio e le leve decisionali del Governo, ha fatto da filo conduttore all'incontro tra il candidato sindaco del centrodestra, Angelo Guarriello, e il Sottosegretario di Stato all'Agricoltura, Patrizio La Pietra, che si è svolto oggi a Trani. L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle principali criticità che interessano il mondo agricolo e agroalimentare del territorio, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare il sostegno alle imprese, valorizzare le produzioni locali e migliorare la capacità di accesso a strumenti e politiche nazionali ed europee.Nel corso del confronto è emersa con chiarezza l'importanza di consolidare un canale istituzionale stabile tra amministrazione comunale e Governo centrale, in grado di rendere più immediata ed efficace la risposta alle esigenze del territorio. Un rapporto diretto con Roma viene infatti considerato elemento strategico per accompagnare lo sviluppo economico e produttivo della città.All'incontro ha preso parte anche una rappresentanza di numerose aziende locali del settore, con le quali si è sviluppato un confronto diretto sulle principali esigenze produttive e sulle prospettive di sviluppo della filiera agroalimentare. Il sottosegretario ha poi espresso la massima disponibilità a una collaborazione fattiva e continuativa con il territorio, confermando l'apertura delle istituzioni nazionali a un dialogo stabile con il tessuto produttivo locale."Il dialogo con le istituzioni nazionali è una condizione indispensabile per dare forza alle istanze dei territori e trasformarle in azioni concrete" ha commentato Angelo Guarriello. In questa prospettiva, il percorso politico-amministrativo delineato dal candidato sindaco del centrodestra prevede, in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali, una visita istituzionale a Roma al Ministero dell'Agricoltura, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo con il Governo e dare continuità a un impegno politico orientato alla tutela e alla valorizzazione del comparto agroalimentare locale.L'incontro di Trani si inserisce quindi in una più ampia visione di collaborazione istituzionale, che punta a ridurre le distanze tra il livello locale e quello nazionale, mettendo al centro le esigenze concrete delle imprese e la crescita del territorio.Contenuto elettorale sponsorizzato