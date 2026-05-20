Il carrubo di via Duchessa d'Andria a Trani
Il carrubo di via Duchessa d'Andria a Trani
Ambiente

Alberi monumentali di Puglia, arriva il sì anche per il carrubo di via Duchessa d'Andria a Trani

Il passaggio successivo è l’inserimento nell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia

Trani - mercoledì 20 maggio 2026 17.31
Con Determina del Dirigente di Sezione "Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali" della Regione Puglia numero 360 del 18 maggio 2026, è stato preso atto del parere positivo espresso dalla Commissione Regionale "Alberi Monumentali" per l'inserimento di un altro albero presente nell'area urbana del Comune di Trani nell'elenco degli "Alberi monumentali della Regione Puglia".

Nello specifico, si tratta del carrubo (Ceratonia siliqua, L.) presente in via Duchessa d'Andria, riconosciuto monumentale per età, dimensioni, forma e portamento, secondo i criteri di monumentalità definiti dal D.M. del 23 ottobre 2014. Il passaggio successivo è l'inserimento del carrubo nell'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
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