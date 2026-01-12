Trani Piazza Libertà. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Piazza Libertà. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani"

Curci e Covelli durissimi dopo i fatti di Piazza Libertà: "Rischi ignorati nonostante gli appalti milionari"

Trani - lunedì 12 gennaio 2026 6.58 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di "Articolo 97" dopo i fatti dello scorso 10 gennaio. Non usa mezzi termini il Movimento Civico all'indomani della caduta della palma che ha interessato Piazza Libertà ed il crollo del muro all'ex Angelini. In una nota firmata da Giuseppe Curci e Raffaele Covelli, il movimento punta il dito contro quella che definisce una 'gestione basata sulla fortuna' e chiede un passo indietro immediato all'Amministrazione come atto di scuse verso la città.

E ORA DIMISSIONI COME SCUSE ALLA CITTA'
Ieri è andata davvero bene, oggi non parliamo di morti solo per pura fortuna.
Ma la gestione dei rischi di una città di quasi 60.000 abitanti non può basarsi sulla fortuna. Quanto accaduto a Trani in Piazza Libertà e all'ex Angelini è una cartina tornasole del modus operandi di questi 11 anni di amministrazione, che oggi sta producendo i risultati che non potevamo non aspettarci. Se ieri ci fosse scappato il morto, sarebbe stata colpa cosciente, dolo eventuale?
La gestione del verde da anni si decide, in pochi giorni, tagliando alberi sani in nome della sicurezza e del rinnovo del verde (puntualmente disatteso come in viale Venezia o in piazza Plebiscito).
Si rimandano, invece, gli interventi urgenti su alberi storici come la palma di Piazza Libertà, trascurando rischi e nascondendosi dietro rimpalli di responsabilità e dinieghi, dimostrando una superficialità pericolosa, dichiarando che "giùst giùst" a giorni avrebbero provveduto. La mancanza di una manutenzione costante e programmata, nonostante centomila euro (!) al mese di appalto, fa il resto.
L'inattività della Consulta Ambientale è stata un grave errore. Il nostro movimento, che aveva contribuito alla vivacità di questo strumento, era considerato scomodo per gli argomenti trattati, perché spesso mettevamo pressione ed in discussione le scelte amministrative, pretendendo trasparenza sui progetti futuri. l congelamento di questo organo ha lasciato la città priva di un importante strumento di confronto, controllo e prevenzione.
Anche la gestione dei pericoli di crollo lascia molto a desiderare. Il muro della ex distilleria poteva provocare un'altra strage.Vorremmo sapere se il cantiere sia protetto a norma di legge e chi sia responsabile per la mancata messa in sicurezza, nonostante il precedente crollo di un'altra porzione, come da noi documentato pochi mesi fa. E forse i rischi di crollo esistono anche per altri immobili con evidenti lesioni minacciose? Ad esempio la facciata del neo acquisto Supercinema, o ancora il muraglione, i balconcini e le ringhiere della Villa Comunale? Se dovesse crollare qualcuno di questi manufatti appena nominati, si potrebbe parlare ancora di sfortuna, di fulmine a cielo sereno, cigno nero? No, sono sorprese prevedibili!
L'inattività dovrebbe essere considerata un po' di più di una semplice colpa, in una città dove appaiono ordinanze sindacali solo per estumulare salme dal camposanto. I cittadini devono sapere e forse qualcuno dovrebbe incominciare a pensare di dovere delle scuse alla città per averla ridotta così. Le dimissioni del Sindaco e degli Assessori di riferimento sarebbero un tardivo, ma urgente. atto di resipiscenza.
Movimento Civico Articolo 97 - Trani Giuseppe Curci - Presidente Raffaele Covelli - Segretario
tl@

  • alberi
  • alberi cadenti
Altri contenuti a tema
"Mio padre vivo per una manciata di secondi": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà Cronaca "Mio padre vivo per una manciata di secondi": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà Lo sfogo virale della familiare dopo il crollo: "Non si può affidare la vita alla fortuna, non chiamatela fatalità"
Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani FdI, Lega, FI e civiche denunciano: "Tragedia sfiorata per ritardi e sottovalutazioni. Ora via il delegato al ramo"
Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni" Cronaca Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni" "Ci accusano se tagliamo e ci attaccano se la natura fa il suo corso": lo sfogo del Vice Sindaco contro le polemiche dell'ultima ora
1 Cade un altro albero a Trani in via Olanda Cronaca Cade un altro albero a Trani in via Olanda A dicembre un’altro nella stessa zona era caduto su un’auto parcheggiata
3 Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Ambiente Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Dalla lotta all'inquinamento alla salute dei cittadini, le funzioni vitali dei polmoni verdi in città. Il taglio? L'ultima risorsa da evitare
Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Ambiente Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Si denuncia l'abbattimento indiscriminato e si chiede trasparenza, proponendo un confronto pubblico con esperti per una gestione più etica e sostenibile del patrimonio arboreo cittadino
Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco Vita di città Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco Dopo i fatti di Genova il lettore ne denuncia la pericolosità
1 Corso De Gasperi e le indegne condizioni di uno dei marciapiedi Vita di città Corso De Gasperi e le indegne condizioni di uno dei marciapiedi Nuove segnalazioni dei cittadini sulla situazione "radici degli alberi"
Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
13 gennaio 2026 Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
"Mio padre vivo per una manciata di secondi ": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà
12 gennaio 2026 "Mio padre vivo per una manciata di secondi": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà
Sapevano da maggio ": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani
12 gennaio 2026 Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani
Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni "
12 gennaio 2026 Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni"
Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia»
11 gennaio 2026 Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia»
1
Cade un altro albero a Trani in via Olanda
11 gennaio 2026 Cade un altro albero a Trani in via Olanda
Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri
11 gennaio 2026 Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri
1
Tra muri, palme e "miracoli ": a Trani, cronaca di una tragedia mancata
11 gennaio 2026 Tra muri, palme e "miracoli": a Trani, cronaca di una tragedia mancata
«È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra
11 gennaio 2026 «È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra
15
Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
11 gennaio 2026 Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.