Precipitazioni sparse e vento di Scirocco a Trani: i primi danni e l'allerta meteo in corso

Via Sant'Annibale Maria di Francia: Un albero rinsecchito situato in un'area privata, a pochi passi dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, è crollato al suolo. Uno schianto che, fortunatamente, non ha coinvolto persone ma che riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza.

Ex Ospedaletto (Corso M.R. Imbriani): Un grosso ramo si è spezzato all'interno del giardino della struttura, piombando su un'auto in sosta. Nonostante i recenti interventi di abbattimento di alcuni fusti pericolanti nella stessa area, la forza del vento ha causato un nuovo cedimento.

Regione Puglia Allerta Meteo 04.02.2026

La giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, si è aperta sotto il segno del forte vento di Scirocco che, fin dalle prime ore del mattino, sta sferzando la nostra città con raffiche intense. Come previsto dal Bollettino n. 3 della Protezione Civile Regionale, l'allerta gialla resterà valida per tutta la giornata, con precipitazioni sparse che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale.Purtroppo, il maltempo ha già presentato il conto, mettendo a nudo le fragilità del nostro patrimonio arboreo:Questi episodi, che seguono quello della palma di piazza Libertà, non possono essere archiviati solo come fatalità legate al meteo. Se da un lato è vero che lo scirocco sta soffiando con forza straordinaria, dall'altro è evidente che lo stato complessivo del verde — pubblico e privato — necessita di un monitoraggio più rigoroso. Il timore è che l'incuria possa presentare un conto ancora più salato nelle prossime ore. La sicurezza dei passanti e degli automobilisti non può essere affidata solo alla fortuna.Validità: fino alle ore 20:00 del 04.02.2026.Fenomeni: vento forte e piogge sulla Puglia centro-meridionale.data l'instabilità di molti arbusti nel perimetro urbano, si raccomanda la massima cautela, evitate, per quanto possibile, di sostare o parcheggiare nei pressi di alberi di alto fusto o aree verdi non monitorate.