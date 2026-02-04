Ambiente
Precipitazioni sparse e vento di Scirocco a Trani: i primi danni e l'allerta meteo in corso
Allerta gialla: alberi abbattuti in via Sant’Annibale e danni all’ex Ospedaletto riaprono il dibattito sulla sicurezza del verde urbano
Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 15.05
La giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, si è aperta sotto il segno del forte vento di Scirocco che, fin dalle prime ore del mattino, sta sferzando la nostra città con raffiche intense. Come previsto dal Bollettino n. 3 della Protezione Civile Regionale, l'allerta gialla resterà valida per tutta la giornata, con precipitazioni sparse che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale.
Purtroppo, il maltempo ha già presentato il conto, mettendo a nudo le fragilità del nostro patrimonio arboreo:
Promemoria Allerta Meteo: a) Validità: fino alle ore 20:00 del 04.02.2026. b) Fenomeni: vento forte e piogge sulla Puglia centro-meridionale.
Raccomandazione alla cittadinanza: data l'instabilità di molti arbusti nel perimetro urbano, si raccomanda la massima cautela, evitate, per quanto possibile, di sostare o parcheggiare nei pressi di alberi di alto fusto o aree verdi non monitorate.
- Via Sant'Annibale Maria di Francia: Un albero rinsecchito situato in un'area privata, a pochi passi dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, è crollato al suolo. Uno schianto che, fortunatamente, non ha coinvolto persone ma che riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza.
- Ex Ospedaletto (Corso M.R. Imbriani): Un grosso ramo si è spezzato all'interno del giardino della struttura, piombando su un'auto in sosta. Nonostante i recenti interventi di abbattimento di alcuni fusti pericolanti nella stessa area, la forza del vento ha causato un nuovo cedimento.
