Trani - Fabrizio Ferrante. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani - Fabrizio Ferrante. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni"

"Ci accusano se tagliamo e ci attaccano se la natura fa il suo corso": lo sfogo del Vice Sindaco contro le polemiche dell'ultima ora

Trani - lunedì 12 gennaio 2026 5.59
Non si placano le polemiche a Trani dopo il crollo della palma in Piazza Libertà, ma l'amministrazione comunale respinge al mittente le accuse di immobilismo. A prendere la parola è Fabrizio Ferrante, che con un lungo intervento social replica duramente alle critiche piovute nelle ultime ore. Al centro della difesa di Palazzo di Città c'è il paradosso della gestione del verde vincolato: accusati in passato di 'crimini ambientali' per i tagli preventivi, gli amministratori spiegano oggi di aver avuto le mani legate dalla necessità di ottenere i pareri della Soprintendenza per un bene storico così rilevante.

Ecco il post del Vice Sindaco Fabrizio Ferrante

Poco dopo la caduta dell'albero ero lì per accertarmi della velocità delle operazioni di rimozione della carcassa. A tal proposito ringrazio per il lavoro straordinario fatto in collaborazione da Amiu , operatore del verde pubblico ( de Grecis) e agenti di polizia locale. Quella palma era in una posizione centralissima , ubicata accanto ad una chiesa e ,per questo , di particolare importanza anche dal punto di vista storico/ architettonico. In questi anni l' abbiamo monitorata come prescritto, abbiamo eseguito perizie finalizzate ad adottare la migliore soluzione possibile, abbiamo cercato di salvarla in tutti i modi , come sempre hanno chiesto i nostri oppositori: abbiamo seguito questa strada perché trattandosi di un bene vincolato avevamo l'obbligo di chiedere il parere ad altre istituzioni.
Abbiamo interloquito con la Soprintendenza per addivenire ad una soluzione giusta e condivisa. Il responso definitivo su cosa fare è arrivato a fine dicembre e pertanto eravamo in procinto di procedere all' abbattimento....la natura purtroppo ci ha preceduto, ma sento il dovere di difendere l' operato degli uffici che mai come in questo caso si sono adoperati per addivenire alla soluzione migliore proprio per la storia di quella pianta e per il luogo in cui insisteva. Avremmo potuto vivere una tragedia per il clima avverso che ci è stata risparmiata solo dal fato. Quando in passato abbiamo tagliato alberi pericolosi siamo stati accusati di superficialità e "crimini ambientali" , ma la verità è che in ogni città, e Trani non fa eccezione, ci sono tanti alberi pericolosi che vanno rimossi ed è proprio questo che abbiamo fatto in questi anni dando priorità alle scuole ( soprattutto dopo l' episodio della dell'Olio) e a siti particolarmente sensibili. Che questa vicenda sia l'occasione per mettere da parte strumentalizzazioni inutili ed operare con scelte condivise tl@

  • alberi
  • alberi cadenti
Altri contenuti a tema
1 Cade un altro albero a Trani in via Olanda Cade un altro albero a Trani in via Olanda A dicembre un’altro nella stessa zona era caduto su un’auto parcheggiata
3 Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Ambiente Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Dalla lotta all'inquinamento alla salute dei cittadini, le funzioni vitali dei polmoni verdi in città. Il taglio? L'ultima risorsa da evitare
Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Ambiente Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Si denuncia l'abbattimento indiscriminato e si chiede trasparenza, proponendo un confronto pubblico con esperti per una gestione più etica e sostenibile del patrimonio arboreo cittadino
Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco Vita di città Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco Dopo i fatti di Genova il lettore ne denuncia la pericolosità
1 Corso De Gasperi e le indegne condizioni di uno dei marciapiedi Vita di città Corso De Gasperi e le indegne condizioni di uno dei marciapiedi Nuove segnalazioni dei cittadini sulla situazione "radici degli alberi"
Contro l'abbattimento degli alberi, diverse associazioni convocano incontro con la cittadinanza Ambiente Contro l'abbattimento degli alberi, diverse associazioni convocano incontro con la cittadinanza Sabato nell'ex pinetina di via Andria
Alberi caduti, Bottaro: "Chiederò conto dei ritardi nella messa in sicurezza" Ambiente Alberi caduti, Bottaro: "Chiederò conto dei ritardi nella messa in sicurezza" Per Andrea Ferri invece "L'amministrazione non ha ancora una chiara strategia sul verde pubblico"
Villa Comunale: si corre ai ripari per il forte vento Vita di città Villa Comunale: si corre ai ripari per il forte vento Chiusura del parco per la messa in sicurezza di alcuni arbusti “attenzionati”
Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
13 gennaio 2026 Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
1
Cade un altro albero a Trani in via Olanda
11 gennaio 2026 Cade un altro albero a Trani in via Olanda
Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri
11 gennaio 2026 Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri
Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia»
11 gennaio 2026 Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia»
1
Tra muri, palme e "miracoli ": a Trani, cronaca di una tragedia mancata
11 gennaio 2026 Tra muri, palme e "miracoli": a Trani, cronaca di una tragedia mancata
«È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra
11 gennaio 2026 «È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra
15
Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
11 gennaio 2026 Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
Lieve scossa di terremoto al largo di Trani: magnitudo 2.4 nel mare Adriatico
11 gennaio 2026 Lieve scossa di terremoto al largo di Trani: magnitudo 2.4 nel mare Adriatico
Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta
11 gennaio 2026 Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta
Trani, crolla il muro della ex Angelini su tre auto
10 gennaio 2026 Trani, crolla il muro della ex Angelini su tre auto
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.