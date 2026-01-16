Alberi
Alberi
Ambiente

Tranibenecomune: "Bene le scuse del Sindaco, ma non limitiamoci a tagliare"

"Rischiamo una città grigia. Servono competenze interne al Comune e non solo ditte esterne per gestire il verde come infrastruttura vitale"

Trani - venerdì 16 gennaio 2026 Comunicato Stampa
"Rischiamo una città grigia. Servono competenze interne al Comune e non solo ditte esterne per gestire il verde come infrastruttura vitale". Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Anna Rossi e Vincenzo Ferreri, a nome di Tranibenecomune, che prendono atto delle scuse del Sindaco Amedeo Bottaro.

Il testo del comunicato
Prendiamo atto delle scuse del sindaco. Ci sembrano un'assunzione di responsabilità doverosa nei confronti della cittadinanza. Oggi però ci aspettiamo un passo ulteriore. Posto che l'accaduto è frutto di anni di errata e carente manutenzione del verde pubblico, per una più piena assunzione di responsabilità ci aspettiamo che il sindaco non si limiti alle scuse per il passato ma manifesti un impegno per un futuro diverso, in cui si faccia di più e meglio per curare, manutenere e gestire il patrimonio arboreo con la cura che merita in qualità di presidio ambientale e sanitario di fondamentale importanza in questi tempi di emergenza climatica.

I propositi oggi non possono limitarsi all' abbattimento degli alberi pericolanti per scongiurare ulteriori rischi per l'incolumità delle persone, così come la reazione emotiva sembra suggerire, ma devono contemplare anche un impegno di vera cura e implementazione del verde in coerenza con quanto previsto nelle linee programmatiche, purtroppo finora in merito disattese, di questa amministrazione.
Il rischio altrimenti è di ritrovarci una città sempre più spoglia, grigia e invivibile.

Come abbiamo detto in un precedente intervento, e come è previsto dalle linee guida nazionali e comunitarie sulla gestione del verde urbano, è importante dotarsi di piani dedicati per la gestione urbana del verde e di competenze professionali integrate nei comuni per poter curare gli alberi non solo come elementi di arredo decorativo ma come infrastrutture vitali.

Non si tratta più, quindi, di affidare la cura del verde a ditte esterne, ma di inserire competenze e ruoli tecnici nell' organico amministrativo per monitorare lo stato di salute di alberature, parchi e punti verdi, per coordinare la manutenzione programmata, e per integrare la gestione del verde nelle politiche urbane e ambientali.

La necessità di incrementare il verde e di procedere nella direzione della forestazione urbana è del resto riconosciuta a livello nazionale, europeo e internazionale come risposta alla crisi climatica e come strategia di rigenerazione urbana e miglioramento della salute fisica e mentale.

E l'ultimo intervento dell'Ordine degli Architetti Bat ci dà conferma che la strada da seguire deve essere quella di una gestione pianificata e competente che segni un nuovo corso in direzione di una maggiore sostenibilità e resilienza del nostro territorio. Questo impegno oggi chiediamo al sindaco e alla futura amministrazione.
Tranibenecomune
Tranibenecomune
  • Comitato Bene Comune
  • alberi
  • alberi cadenti
Altri contenuti a tema
1 "Altro che fatalità, ecco le prove dell'inerzia". L'agronomo Guerra apre l'archivio: perizie ignorate e articoli di giornale che annunciavano il taglio già nel 2021 e 2023 "Altro che fatalità, ecco le prove dell'inerzia". L'agronomo Guerra apre l'archivio: perizie ignorate e articoli di giornale che annunciavano il taglio già nel 2021 e 2023 L'esperto, presente alle indagini sulla stabilità della palma caduta in Piazza Libertà del 2020, pubblica un lungo dossier su Facebook
Via Olanda arrivano le motoseghe. Cinquepalmi (Trani2026): "Non è prevenzione, è il fallimento della manutenzione" Via Olanda arrivano le motoseghe. Cinquepalmi (Trani2026): "Non è prevenzione, è il fallimento della manutenzione" Dopo il secondo albero caduto in un mese stamattina l’abbattimento di 5 pini
1 "Mio padre vivo per una manciata di secondi": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà Cronaca "Mio padre vivo per una manciata di secondi": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà Lo sfogo virale della familiare dopo il crollo: "Non si può affidare la vita alla fortuna, non chiamatela fatalità"
"Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani Politica "Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani FdI, Lega, FI e civiche denunciano: "Tragedia sfiorata per ritardi e sottovalutazioni. Ora via il delegato al ramo"
1 Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani" Politica Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani" Curci e Covelli durissimi dopo i fatti di Piazza Libertà: "Rischi ignorati nonostante gli appalti milionari"
31 Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni" Cronaca Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni" "Ci accusano se tagliamo e ci attaccano se la natura fa il suo corso": lo sfogo del Vice Sindaco contro le polemiche dell'ultima ora
1 Cade un altro albero a Trani in via Olanda Cronaca Cade un altro albero a Trani in via Olanda A dicembre un’altro nella stessa zona era caduto su un’auto parcheggiata
AMIU, utili in crescita: ora premiare i lavoratori e ridurre la TARI Politica AMIU, utili in crescita: ora premiare i lavoratori e ridurre la TARI Tranibenecomune: "Usare l'attivo per il welfare aziendale e puntare alla strategia rifiuti zero per alleggerire le bollette ai cittadini"
Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio
15 gennaio 2026 Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio
La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
15 gennaio 2026 La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia " a Palazzo Beltrani
15 gennaio 2026 Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia" a Palazzo Beltrani
Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza " a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare "
15 gennaio 2026 Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza" a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare"
"Orientare alla crescita ": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
15 gennaio 2026 "Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo "
15 gennaio 2026 Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo"
Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
15 gennaio 2026 Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
30
Dedicato a Teresa, tre anni dopo: un video e una poesia per non dimenticarla
15 gennaio 2026 Dedicato a Teresa, tre anni dopo: un video e una poesia per non dimenticarla
"Una vita per vincere il cancro ": Schittulli si racconta a Trani
15 gennaio 2026 "Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani
Pasolini "corsaro " al Liceo Classico di Trani
15 gennaio 2026 Pasolini "corsaro" al Liceo Classico di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.