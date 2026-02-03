Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani

tl@

. Il successo delle forze di centrosinistra alle elezioni regionali, costruito sull'unità e sul rinnovamento, rischia oggi di essere vanificato a livello locale da dinamiche che poco hanno a che fare con quello spirito e molto con tatticismi interni.Il centrosinistra non è un'etichetta di facciata né un alibi per interessi individuali: è l'espressione di un popolo di lavoratori, pensionati, piccoli artigiani, commercianti e famiglie che chiedono risposte concrete e competenza amministrativa, non giochetti di potere. La politica non può diventare il luogo della soddisfazione degli ego individuali.Siamo oggi in una fase delicata, in cui l'atto finale di questa consigliatura rischia di essere segnato da scelte dell'ultimo minuto, a partire dal valzer di assessori, che privilegiano equilibri interni rispetto alla politica intesa come servizio per la collettività.Per questo rivolgiamo un appello a tutte le forze del centrosinistra affinché prevalgano responsabilità, serietà e visione politica. Il centrosinistra deve agire come una comunità politica unita, capace di offrire alla città un progetto credibile e autorevole.In questo quadro,. A quattro mesi dalle elezioni amministrative, i dissidi interni non possono e non devono paralizzare una coalizione né condizionare il futuro di Trani. È necessario sciogliere con chiarezza i nodi politici ancora aperti e assumere decisioni nette, coerenti con i valori fondanti del centrosinistra e con le aspettative della comunità che esso rappresenta.In vista delle prossime elezioni amministrative, il popolo del centrosinistra chiede, a partire dalla costruzione condivisa del programma e da un confronto serio e responsabile sul percorso che porterà all'individuazione del candidato sindaco. Unità significa anche costruire a livello locale un campo progressista coerente con gli scenari regionali e nazionali, includendo tutte le forze alternative alla destra, a partire dal Movimento 5 Stelle.Anche a loro rivolgiamo un appello perché dimostrino senso di responsabilità nei confronti di una città che ha bisogno di un progetto serio e credibile, che necessità perciò di una reale discontinuità politica e amministrativa, a cui tutte le forze più sane devono dare impulso.Lo scenario degli ultimi mesi, segnato da tensioni e immobilismi, non va in questa direzione e rischia di allontanare proprio quell'elettorato che chiede chiarezza, coerenza e visione.Il centrosinistra non appartiene ai singoli consiglieri di turno, ma alla comunità viva di Trani. A essa dobbiamo rispondere con scelte responsabili, credibili e autorevoli. La politica deve tornare alla sua funzione più alta: governare nell'interesse della città e dei cittadini, non di pochi. Tranibenecomune Vincenzo Ferreri Anna Rossi