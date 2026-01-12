Trani Piazza LibertÃ  l'auto travolta dalla palma. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Piazza LibertÃ  l'auto travolta dalla palma. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

"Mio padre vivo per una manciata di secondi": il racconto da brividi dopo il crollo della palma in Piazza Libertà

Lo sfogo virale della familiare dopo il crollo: "Non si può affidare la vita alla fortuna, non chiamatela fatalità"

Trani - lunedì 12 gennaio 2026 7.28
"Mio padre è vivo. Sotto shock ma vivo. E questa parola oggi pesa come non mai". È un grido di dolore strozzato, trasformatosi in un immenso sospiro di sollievo, quello affidato ad un post social, ripreso anche da testate giornalistiche nazionali, della figlia di uno degli occupanti dell'auto colpita dalla storica palma di Piazza Libertà, crollata rovinosamente sabato pomeriggio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, rimbalzate ormai sulle testate nazionali, restituiscono la plastica drammaticità della scena: un giovane attraversa la strada con passo tranquillo; pochi istanti dopo, alle sue spalle, il colosso vegetale si schianta al suolo. Il ragazzo si ferma, si volta, porta le mani alla testa: ha capito di essere un sopravvissuto. Ma sotto quelle fronde pesanti c'è un'auto di passaggio.

La vettura viene colpita violentemente, soprattutto nella parte superiore. All'interno ci sono due persone. "Abbiamo sfiorato la tragedia", scrive la figlia dell'uomo alla guida. "Pochi secondi hanno fatto la differenza tra la vita e qualcosa che non voglio nemmeno nominare". I due occupanti ne escono feriti, fortunatamente non in modo grave, soccorsi immediatamente dai passanti e poi trasportati dal 118 per accertamenti. Ma le ferite più profonde, in questi casi, sono quelle invisibili.
"Scrivo con il cuore che trema ma anche con lucidità", prosegue il post divenuto virale. Una lucidità che spinge la donna a una riflessione amara, condivisa da gran parte della cittadinanza: "Non si può parlare solo di fatalità quando una tragedia annunciata viene evitata per puro caso. La vita delle persone non può dipendere dalla fortuna".

Dietro il crollo, infatti, c'è una storia complessa di burocrazia e tutela del paesaggio. Quell'albero, spiegano da Palazzo di Città, era un "osservato speciale" da anni. Un lungo braccio di ferro tra le necessità di messa in sicurezza e i vincoli della Soprintendenza: dall'idea di una gabbia protettiva (bocciata perché antiestetica) alla richiesta di sostituzione con un esemplare identico (impraticabile secondo il Comune). Si era giunti, infine, a un compromesso per una nuova piantumazione, ma il vento di gennaio è stato più veloce dei timbri e delle carte bollate.

Oggi restano i danni materiali, lo spavento e la gratitudine per un esito che ha del miracoloso. Ma restano anche le parole di una figlia che ha visto il padre salvo per miracolo: un monito potente che va oltre la semplice polemica politica. In questa vicenda non ci sono vincitori, solo sopravvissuti. Quanto accaduto in Piazza Libertà ci lascia con un senso di profonda inquietudine e ci impone una riflessione che va oltre le responsabilità amministrative o i vincoli paesaggistici. Ci ricorda quanto siamo fragili all'interno degli spazi che abitiamo quotidianamente. La bellezza delle nostre città, la storia dei nostri monumenti e la tutela del verde sono valori irrinunciabili, ma non possono mai, in nessuna equazione, valere più della sicurezza di chi quegli spazi li vive. Che questo "miracolo" laico di gennaio serva a ricalibrare le priorità, affinché la prossima volta non si debba ringraziare il caso, ma la prevenzione.
  • Il testo del post social

«Abbiamo sfiorato la tragedia. In auto c'era mio padre. Una palma è crollata all'improvviso, pochi secondi hanno fatto la differenza tra la vita e qualcosa che non voglio nemmeno nominare. Mio padre è vivo. Sotto shock ma vivo. E questa parola oggi pesa come non mai». Le parole della figlia dell'automobilista raccontano bene la paura vissuta sabato pomeriggio a Trani, quando una palma si è abbattuta improvvisamente su piazza Libertà, proprio davanti alla chiesa di San Francesco.
Nel video delle telecamere di sorveglianza si vede chiaramente un giovane che attraversa la strada e poi, pochi istanti dopo, la palma si schianta a terra sfiorandolo per un soffio e colpendo una macchina che stava passando. L'auto è stata danneggiata soprattutto nella parte superiore; i due a bordo hanno riportato ferite, per fortuna non gravi, e sono stati subito aiutati dai passanti e poi portati in ospedale dal 118 per accertamenti. Il ragazzo che ha rischiato di essere travolto si è reso conto solo dopo quanto fosse stato vicino al peggio: si è fermato di colpo, si è voltato e si è portato le mani alla testa.
Anche chi era in macchina non ha nascosto la tensione. «Scrivo con il cuore che trema ma anche con lucidità. Perché non si può parlare solo di fatalità quando una tragedia annunciata viene evitata per puro caso. La vita delle persone non può dipendere dalla fortuna o da una manciata di secondi», ha aggiunto la figlia dell'uomo coinvolto nell'incidente, puntando il dito contro le autorità per la mancata manutenzione.
Pare che la palma fosse da tempo in condizioni precarie e che più volte fosse stata segnalata come pericolante. Dal Comune spiegano che l'albero era sotto osservazione da anni, con perizie, sopralluoghi e anche discussioni con la Soprintendenza: prima per decidere come metterla in sicurezza, poi su come sostituirla. L'agronomo incaricato aveva proposto di installare una gabbia protettiva alla base, ma questa soluzione era stata bocciata dalla Soprintendenza perché troppo impattante. L'ente di tutela aveva invece richiesto la sostituzione della palma con un esemplare identico, ma anche questa ipotesi era stata giudicata impraticabile dal Comune. Alla fine, si era arrivati a un compromesso per piantare una palma di dimensioni più adatte al contesto, con tutte le autorizzazioni necessarie. Il vento forte di questi giorni, però, ha anticipato ogni decisione.

Trani Piazza Libertàl attimo della caduta della palma
Trani Piazza Libertàl attimo della caduta della palma
  • alberi
  • alberi cadenti
Altri contenuti a tema
Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani Politica Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani FdI, Lega, FI e civiche denunciano: "Tragedia sfiorata per ritardi e sottovalutazioni. Ora via il delegato al ramo"
Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani" Politica Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani" Curci e Covelli durissimi dopo i fatti di Piazza Libertà: "Rischi ignorati nonostante gli appalti milionari"
Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni" Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni" "Ci accusano se tagliamo e ci attaccano se la natura fa il suo corso": lo sfogo del Vice Sindaco contro le polemiche dell'ultima ora
1 Cade un altro albero a Trani in via Olanda Cade un altro albero a Trani in via Olanda A dicembre un’altro nella stessa zona era caduto su un’auto parcheggiata
3 Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Ambiente Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Dalla lotta all'inquinamento alla salute dei cittadini, le funzioni vitali dei polmoni verdi in città. Il taglio? L'ultima risorsa da evitare
Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Ambiente Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Si denuncia l'abbattimento indiscriminato e si chiede trasparenza, proponendo un confronto pubblico con esperti per una gestione più etica e sostenibile del patrimonio arboreo cittadino
Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco Vita di città Palma a rischio caduta in piazza Libertà, un cittadino scrive al sindaco Dopo i fatti di Genova il lettore ne denuncia la pericolosità
1 Corso De Gasperi e le indegne condizioni di uno dei marciapiedi Vita di città Corso De Gasperi e le indegne condizioni di uno dei marciapiedi Nuove segnalazioni dei cittadini sulla situazione "radici degli alberi"
Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
13 gennaio 2026 Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
Sapevano da maggio ": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani
12 gennaio 2026 Sapevano da maggio": Centrodestra all'attacco sulla gestione del verde a Trani
Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni "
12 gennaio 2026 Trani, dopo la caduta della palma è scontro politico. Ferrante: "Basta strumentalizzazioni"
Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani "
12 gennaio 2026 Articolo 97: "Disastri prevedibili, ora dimissioni come scuse alla città di Trani"
Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia»
11 gennaio 2026 Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia»
1
Cade un altro albero a Trani in via Olanda
11 gennaio 2026 Cade un altro albero a Trani in via Olanda
Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri
11 gennaio 2026 Ingenuità e sofferenza, ma la Soccer Trani la vince: 1-0 al Don Uva. Decide Becerri
1
Tra muri, palme e "miracoli ": a Trani, cronaca di una tragedia mancata
11 gennaio 2026 Tra muri, palme e "miracoli": a Trani, cronaca di una tragedia mancata
«È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra
11 gennaio 2026 «È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra
15
Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
11 gennaio 2026 Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.