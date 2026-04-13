Albero caduto trani
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Cronaca

Trani nella morsa del vento: allerta gialla

Numerosi i disagi tra alberi in caduta libera, pattume per le strade e problemi alle abitazioni

Trani - lunedì 13 aprile 2026 15.31
Una violenta ondata di vento sta flagellando la città di Trani fin dalle primissime ore di questa mattina.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta gialla per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026, a causa di una profonda depressione che sta interessando l'area adriatica.

Le reffiche di vento hanno portato con loro già i primi disagi, tra cui situazioni che potrebbero mettere a rischio la cittadinanza, si raccomanda la massima attenzione.

Cedimenti arborei e viabilità che potrebbe essere potenzialmente compromessa, si segnala ad esempio la caduta di una voluminosa parte di albero che ha occupato parte della carreggiata del noto "stradone" poco prima della palestra Verrigni. Anche nella zona del piazzale di Colonna si è verificata la caduta di abbondanti parti di alberi e piante.

Non mancano poi segnalazioni analoghe sia nel centro della città, che nella zona nord.

Ľaltra emergenza si lega al decoro e ai rifiuti "volanti": con diverse zone della città ove le raffiche hanno trascinato in strada buste di pattume e contenitori per la raccolta differenziata, sparpagliando rifiuti lungo le principali arterie e nei pressi delle zone residenziali.

Molti cittadini hanno segnalato la presenza di buste "volanti" che rendono pericolosa la circolazione, specialmente per i motociclisti, a causa della ridotta visibilità e degli ostacoli improvvisi in carreggiata.

Alcuni danni sarebbero anche registrati alle abitazioni di alcuni cittadini, con casi concreti nei quali i rivestimenti esterni e gli arredamenti di balconi e terrazzini sarebbero "volati via".

Si raccomanda dunque la massima prudenza nella circolazione, sia automatica che non e la messa in sicurezza di oggetti tenuti su balconi e terrazzi che potrebbero trasformarsi in proiettili volanti diretti sulla strada.
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