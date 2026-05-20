Trani Via Gramsci
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Paura a Trani: auto in fiamme in via Gramsci

Paura tra i residenti per un improvviso incendio, causato probabilmente da un corto circuito

mercoledì 20 maggio 2026 20.31
Momenti di forte apprensione e allarme si stanno registrando in questi minuti in via Gramsci, a Trani, a causa dell'improvviso incendio di un'autovettura in sosta.Il rogo, secondo le primissime testimonianze raccolte sul posto, sembrerebbe essere divampato dal vano motore del mezzo, facendo ipotizzare un caso di autocombustione causata da un corto circuito interno al veicolo.

Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno generato una densa e visibile colonna di fumo nero, attirando subito l'attenzione dei passanti e gettando nell'allarme i residenti della zona, preoccupati che il fuoco possa estendersi alle vetture vicine o danneggiare i palazzi adiacenti.

Sul luogo dell'incidente è atteso a brevissimo l'arrivo dei Vigili del Fuoco, già allertati per le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'intera carreggiata, e della Polizia Locale, che si occuperà di deviare il traffico veicolare per agevolare i soccorsi e di effettuare i rilievi necessari a stabilire l'esatta natura del guasto. Al momento non si segnalano feriti o intossicati, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio.

La notizia è in aggiornamento e seguiranno dettagli nelle prossime ore non appena ultimate le operazioni di bonifica.
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