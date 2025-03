"I Carabinieri del 1943": un omaggio ai valorosi militari dell'Arma

I Comandanti delle Comagnie Carabinieri di Barletta, Andria e Trani hanno consegnato ai rispettivi Sindaci il volume "I Carabinieri del 1943" realizzato dalla Rassegna dell'Arma dei Carabinieri e interamente dedicato all'impegno dei militari dell'Arma in uno dei periodi più difficili della storia nazionale.



La prima edizione è andata esaurita rapidamente, tanto che nel 2024 ne è stata realizzata una seconda, prevedendo la donazione di alcune copie alle Biblioteche aperte al pubblico per continuare a mantenere viva la memoria collettiva verso quei valorosi uomini, che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della libertà e della dignità della Patria.



I protagonisti sono i Carabinieri che, con le loro eroiche azioni, a fianco dei militari di tutte le Forze Armate, hanno svolto un ruolo decisivo nella lotta per la liberazione dimostrando fedeltà alla Bandiera, ma soprattutto coraggio e dedizione nella difesa della popolazione italiana.



Il libro è composto da una breve introduzione del Tenente Colonnello Flavio Carbone, Redattore Capo della Rassegna, da diversi saggi a cura di illustri professori e giornalisti, nonché arricchito da figure ad acquerello e immagini provenienti da Musei storici.



Da oggi il volume è fruibile per la consultazione nelle Biblioteche Comunali di Trani, Andria e Barletta.