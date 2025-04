Fuoriuscita d’acqua su Corso Imbriani, intervento in corso per ripristinare la viabilità

Disagi alla circolazione questa mattina a Trani, in seguito a una fuoriuscita di acqua dal manto stradale che ha interessato il tratto di Corso Imbriani, all'intersezione con Via Badoglio.L'inconveniente, avvenuto tra la serata di ieri e le prime ore della mattinata, ha causato non pochi problemi al traffico. Il flusso veicolare è risultato particolarmente congestionato, con code che hanno interessato il centro cittadino.Fortunatamente, una società specializzata è intervenuta tempestivamente, avviando i lavori di ripristino. Gli operai sono già al lavoro per riparare il danno e restituire la normale viabilità alla zona. Il completamento dei lavori è previsto per domani, 5 aprile, quando la situazione dovrebbe tornare alla normalità.Nel frattempo, le autorità locali invitano i cittadini a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi per limitare il disagio.