Paura a Trani: sconosciuta avvicina una madre offrendosi di tenere sua figlia, interviene la Polizia

Ha avvicinato una madre che stava uscendo dalla sua auto e si è offerta, pare con insistenza, di prenderne in braccio la bambina per aiutarla, pur non essendoci alcuna situazione di difficoltà: sono stati attimi di paura a Trani, in piazza Martiri di Via Fani, intorno a mezzogiorno, in un episodio sul quali è già in azione la polizia di Stato.La piccola, di circa due anni e mezzo, era appena stata ripresa dall'asilo quando una donna si è avvicinata alla madre proponendosi di tenerla in braccio mentre chiudeva l'auto. La richiesta ha insospettito la donna, che ha immediatamente preso con sé la figlia, intimando alla sconosciuta di allontanarsi.Secondo la descrizione fornita, la donna avrebbe tra i 40 e i 50 anni, con capelli ricci e neri. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato per gli accertamenti e per tentare di individuare la persona segnalata. La mamma della piccola - non solo per l'episodio in sé ma anche perché contestualizzato in un periodo nel quale più volte in Italia si sono ripetuti tentativi di rapimento dei bambini - è molto provata e spaventata. Già intervenuta sui social, l'appello della signora è a tenere altissima la guardia e non perdere neanche un istante di vista i propri bambini.Seguono aggiornamenti.