Polizia di Stato Commissariato di Trani
Polizia di Stato Commissariato di Trani
Cronaca

Spaccio di droga, in manette coppia di trentenni di Trani

Sequestrati settecento grammi di stupefacenti

Trani - mercoledì 15 ottobre 2025 8.47
Prosegue senza sosta l'attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra investigativa del Commissariato di Trani con il supporto del personale delle Volanti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ed una donna, entrambi trentenni e di origini tranesi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato un giovane che, utilizzava ripetutamente il proprio telefono cellulare e dava l'impressione di attendere qualcuno. Pochi istanti dopo, i poliziotti hanno visto sopraggiungere un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine, sottoposto a una misura cautelare, che ha consegnato al ragazzo un involucro in cambio di denaro, per poi allontanarsi frettolosamente.

Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando entrambi i soggetti e rinvenendo una bustina trasparente contenente marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l'abitazione del cedente, dove era presente la sua convivente, ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, alcuni panetti di hashish e diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento e oltre 600 euro in banconote di vario taglio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l'uomo e degli arresti domiciliari per la donna, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.
  • Polizia
Altri contenuti a tema
Controlli nei locali a Trani: arrestato un 30enne con arma clandestina modificata Controlli nei locali a Trani: arrestato un 30enne con arma clandestina modificata Sequestrata una pistola lanciarazzi e un manganello
1 Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora Attualità Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora Oltre 40 anni di servizio a servizio dello Stato
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale Attualità Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale La consegna avverrà da parte del prefetto Silvana D'Agostino
In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio Politica In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio L’assessora regionale Debora Ciliento: «Grazie per la dedizione e il servizio reso ai cittadini, esempio di professionalità e impegno»
Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato Attualità Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato Dopo 35 anni di carriera nella Polizia di Stato, il Questore Fabbrocini saluta e ringrazia la vice dirigente del Commissariato di Trani
Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione Operazione congiunta di 118, Polizia di Stato e locale
Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme Indagini in corso della Polizia di Stato
1 Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti Il Comune ha disposto la chiusura temporanea della struttura ricettiva per violazioni al regolamento sulle emissioni sonore
Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano
15 ottobre 2025 Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano
"Carissima dottoressa ": stasera al Gaber club tutti i dubbi sull'ipnosi in un dialogo tra medico e paziente
15 ottobre 2025 "Carissima dottoressa": stasera al Gaber club tutti i dubbi sull'ipnosi in un dialogo tra medico e paziente
Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani
15 ottobre 2025 Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani
Partecipate, conti in ordine a Trani: l'Amministrazione porta in utile Amet e Amiu
15 ottobre 2025 Partecipate, conti in ordine a Trani: l'Amministrazione porta in utile Amet e Amiu
"Lato Mare ": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini
15 ottobre 2025 "Lato Mare": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini
Agricoltura, tre provvedimenti di Tonia Spina per il rilancio del settore
15 ottobre 2025 Agricoltura, tre provvedimenti di Tonia Spina per il rilancio del settore
Grande successo a Trani per la nona edizione del “Puglia Cake Festival”
14 ottobre 2025 Grande successo a Trani per la nona edizione del “Puglia Cake Festival”
PTA di Trani, Cinquepalmi di Trani2026: "È un guscio vuoto, la sanità è stata tradita "
14 ottobre 2025 PTA di Trani, Cinquepalmi di Trani2026: "È un guscio vuoto, la sanità è stata tradita"
Trani, l'asfalto cede in via Togliatti: "Qui si rischia grosso "
14 ottobre 2025 Trani, l'asfalto cede in via Togliatti: "Qui si rischia grosso"
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
14 ottobre 2025 Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.