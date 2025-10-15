Spaccio di droga, in manette coppia di trentenni di Trani

Prosegue senza sosta l'attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato.Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra investigativa del Commissariato di Trani con il supporto del personale delle Volanti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ed una donna, entrambi trentenni e di origini tranesi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato un giovane che, utilizzava ripetutamente il proprio telefono cellulare e dava l'impressione di attendere qualcuno. Pochi istanti dopo, i poliziotti hanno visto sopraggiungere un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine, sottoposto a una misura cautelare, che ha consegnato al ragazzo un involucro in cambio di denaro, per poi allontanarsi frettolosamente.Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando entrambi i soggetti e rinvenendo una bustina trasparente contenente marijuana.La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l'abitazione del cedente, dove era presente la sua convivente, ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, alcuni panetti di hashish e diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento e oltre 600 euro in banconote di vario taglio.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l'uomo e degli arresti domiciliari per la donna, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.