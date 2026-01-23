Polizia locale
Otto nuovi vigili a Trani: assunzioni a tempo indeterminato da febbraio

L'annuncio arriva alla vigilia della festività di San Sebastiano

Trani - venerdì 23 gennaio 2026 11.02
Proprio a ridosso della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, arriva una notizia attesa da tempo: il Comune di Trani ha ufficializzato l'assunzione a tempo indeterminato di otto nuovi agenti di Polizia Locale. Entreranno in servizio a partire da febbraio, rafforzando in modo strutturale l'organico cittadino.

Con la determina firmata dalla dirigente Loredana Napolitano, è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il profilo professionale di "Istruttore di Polizia Locale – Area degli Istruttori". I candidati risultati vincitori sono otto, ma l'elenco comprende anche 72 idonei che potranno essere eventualmente chiamati in futuro, secondo le esigenze e le disponibilità dell'Ente.

La graduatoria è stata pubblicata sia sull'Albo Pretorio sia sulla piattaforma "inPA", mentre le posizioni dalla 15ª alla 80ª restano provvisorie, in attesa del completamento delle prove orali asincrone.

Una buona notizia per il corpo della Polizia Locale, che potrà contare su un rafforzamento concreto dell'organico, in un momento in cui sicurezza, controllo del territorio e presenza nelle strade sono richieste sempre più pressanti da parte dei cittadini.
