Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora

Oltre 40 anni di servizio a servizio dello Stato

Trani - lunedì 29 settembre 2025 8.04
È una giornata carica di emozioni al Commissariato di Trani: dopo oltre 40 anni di servizio, di cui ben 27 trascorsi sulle strade della nostra città, il sovrintendente capo coordinatore Pietro Antifora, per tutti semplicemente il maresciallo Pierino, ha compiuto oggi il suo ultimo turno in volante.

Una figura storica, un punto di riferimento per colleghi e cittadini, Antifora rappresenta un simbolo di dedizione, fermezza e umanità per l'intera comunità tranese.

Entrato in Polizia nel 1985, Antifora ha iniziato il suo percorso nei reparti operativi più dinamici e rischiosi: è stato infatti tra le fila dei Falchi della Squadra Mobile di Bari, dove ha maturato una lunga esperienza sul campo, partecipando a numerose operazioni, anche ad alto rischio, spesso anche al di fuori del territorio barese, richiamato per la sua professionalità e per le indiscusse capacità operative.

Nel gennaio del 1998, il trasferimento a Trani: da allora, la volante è stata la sua seconda casa. Sempre in strada, sempre accanto alla cittadinanza. Sempre al servizio della legalità. Non c'è angolo della città che il maresciallo Pierino non conosca, non c'è collega passato dal Commissariato di Trani che non ne ricordi con affetto e stima la presenza, la disponibilità e l'equilibrio. Rispettato da tutti, amato da molti, Antifora ha saputo incarnare l'essenza dell'agente di prossimità, capace di coniugare il rigore del ruolo con la capacità di ascolto e la vicinanza alla gente. Con il suo stile diretto ma sempre rispettoso, ha lasciato un segno profondo nel cuore della città.

Oggi Trani saluta non solo un poliziotto esperto, ma un simbolo di legalità e umanità, un professionista esemplare che ha saputo affrontare ogni giorno il suo dovere con coraggio e umiltà.

A lui va il ringraziamento di tutta la comunità tranese, della Polizia di Stato e di quanti hanno avuto l'onore di lavorare al suo fianco. Grazie, Maresciallo Pierino. Buon meritato riposo.
