Trani celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione

Si sono svolte nel corso della mattinata di sabato 25 aprile le celebrazioni per laa Trani, con un programma articolato in più momenti istituzionali e commemorativi.La giornata ha avuto inizio con la formazione del corteo, che ha reso omaggio al concittadino Domenico Di Terlizzi attraverso la deposizione di una corona presso la lapide a lui dedicata. Successivamente, alle ore 11, il corteo si è trasferito presso la Villa Comunale, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale comprendente il solenne rito dell'alzabandiera e l'onore ai caduti.Alla presenza di autorità politiche, militari, associazioni e cittadini, l'iniziativa si è svolta in un clima partecipato. Nel corso della cerimonia è intervenuto il sindaco Amedeo Bottaro, che, nel suo ultimo 25 aprile da primo cittadino, ha ricordato il valore delle istituzioni democratiche, l'importanza della memoria storica, ringraziando l'amministrazione uscente ed i presenti.A seguire ha preso la parola Antonello Rustico, presidente provinciale dell'ANPI Bat, che ha ripercorso il significato della ricorrenza soffermandosi sul lavoro decisivo dell'Assemblea Costituente per la redazione della Costituzione e sul tema della partecipazione al voto, con riferimento chiaro al contributo femminile e all'importanza di tale diritto.Il corteo ha quindi proseguito lungo Corso Cavour fino a raggiungere Piazza Libertà, dove si sono svolte le fasi conclusive della manifestazione. In questa sede è intervenuto Felice Di Lernia, presidente dell'ANPI di Trani, che ha richiamato i contenuti e le motivazioni alla base della ricorrenza.Le celebrazioni si sono concluse nella tarda mattinata, confermando una partecipazione diffusa e un'organizzazione scandita da momenti istituzionali e commemorativi, il tutto sotto la vigilanza delle forze dell'ordine che hanno diretto il traffico permettendo lo svolgimento della manifestazione.