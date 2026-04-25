Attualità
Trani celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione
Cerimonie solenni tra Villa Comunale e Piazza Libertà
Trani - sabato 25 aprile 2026 14.48
Si sono svolte nel corso della mattinata di sabato 25 aprile le celebrazioni per la Festa della Liberazione a Trani, con un programma articolato in più momenti istituzionali e commemorativi.
La giornata ha avuto inizio con la formazione del corteo, che ha reso omaggio al concittadino Domenico Di Terlizzi attraverso la deposizione di una corona presso la lapide a lui dedicata. Successivamente, alle ore 11, il corteo si è trasferito presso la Villa Comunale, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale comprendente il solenne rito dell'alzabandiera e l'onore ai caduti.
Alla presenza di autorità politiche, militari, associazioni e cittadini, l'iniziativa si è svolta in un clima partecipato. Nel corso della cerimonia è intervenuto il sindaco Amedeo Bottaro, che, nel suo ultimo 25 aprile da primo cittadino, ha ricordato il valore delle istituzioni democratiche, l'importanza della memoria storica, ringraziando l'amministrazione uscente ed i presenti.
A seguire ha preso la parola Antonello Rustico, presidente provinciale dell'ANPI Bat, che ha ripercorso il significato della ricorrenza soffermandosi sul lavoro decisivo dell'Assemblea Costituente per la redazione della Costituzione e sul tema della partecipazione al voto, con riferimento chiaro al contributo femminile e all'importanza di tale diritto.
Il corteo ha quindi proseguito lungo Corso Cavour fino a raggiungere Piazza Libertà, dove si sono svolte le fasi conclusive della manifestazione. In questa sede è intervenuto Felice Di Lernia, presidente dell'ANPI di Trani, che ha richiamato i contenuti e le motivazioni alla base della ricorrenza.
Le celebrazioni si sono concluse nella tarda mattinata, confermando una partecipazione diffusa e un'organizzazione scandita da momenti istituzionali e commemorativi, il tutto sotto la vigilanza delle forze dell'ordine che hanno diretto il traffico permettendo lo svolgimento della manifestazione.
La giornata ha avuto inizio con la formazione del corteo, che ha reso omaggio al concittadino Domenico Di Terlizzi attraverso la deposizione di una corona presso la lapide a lui dedicata. Successivamente, alle ore 11, il corteo si è trasferito presso la Villa Comunale, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale comprendente il solenne rito dell'alzabandiera e l'onore ai caduti.
Alla presenza di autorità politiche, militari, associazioni e cittadini, l'iniziativa si è svolta in un clima partecipato. Nel corso della cerimonia è intervenuto il sindaco Amedeo Bottaro, che, nel suo ultimo 25 aprile da primo cittadino, ha ricordato il valore delle istituzioni democratiche, l'importanza della memoria storica, ringraziando l'amministrazione uscente ed i presenti.
A seguire ha preso la parola Antonello Rustico, presidente provinciale dell'ANPI Bat, che ha ripercorso il significato della ricorrenza soffermandosi sul lavoro decisivo dell'Assemblea Costituente per la redazione della Costituzione e sul tema della partecipazione al voto, con riferimento chiaro al contributo femminile e all'importanza di tale diritto.
Il corteo ha quindi proseguito lungo Corso Cavour fino a raggiungere Piazza Libertà, dove si sono svolte le fasi conclusive della manifestazione. In questa sede è intervenuto Felice Di Lernia, presidente dell'ANPI di Trani, che ha richiamato i contenuti e le motivazioni alla base della ricorrenza.
Le celebrazioni si sono concluse nella tarda mattinata, confermando una partecipazione diffusa e un'organizzazione scandita da momenti istituzionali e commemorativi, il tutto sotto la vigilanza delle forze dell'ordine che hanno diretto il traffico permettendo lo svolgimento della manifestazione.
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