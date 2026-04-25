Trani XXV Aprile - Festa della Liberazione. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani XXV Aprile - Festa della Liberazione. Foto Michele Straniero
Attualità

Trani celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione

Cerimonie solenni tra Villa Comunale e Piazza Libertà

Trani - sabato 25 aprile 2026 14.48
Si sono svolte nel corso della mattinata di sabato 25 aprile le celebrazioni per la Festa della Liberazione a Trani, con un programma articolato in più momenti istituzionali e commemorativi.

La giornata ha avuto inizio con la formazione del corteo, che ha reso omaggio al concittadino Domenico Di Terlizzi attraverso la deposizione di una corona presso la lapide a lui dedicata. Successivamente, alle ore 11, il corteo si è trasferito presso la Villa Comunale, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale comprendente il solenne rito dell'alzabandiera e l'onore ai caduti.

Alla presenza di autorità politiche, militari, associazioni e cittadini, l'iniziativa si è svolta in un clima partecipato. Nel corso della cerimonia è intervenuto il sindaco Amedeo Bottaro, che, nel suo ultimo 25 aprile da primo cittadino, ha ricordato il valore delle istituzioni democratiche, l'importanza della memoria storica, ringraziando l'amministrazione uscente ed i presenti.

A seguire ha preso la parola Antonello Rustico, presidente provinciale dell'ANPI Bat, che ha ripercorso il significato della ricorrenza soffermandosi sul lavoro decisivo dell'Assemblea Costituente per la redazione della Costituzione e sul tema della partecipazione al voto, con riferimento chiaro al contributo femminile e all'importanza di tale diritto.

Il corteo ha quindi proseguito lungo Corso Cavour fino a raggiungere Piazza Libertà, dove si sono svolte le fasi conclusive della manifestazione. In questa sede è intervenuto Felice Di Lernia, presidente dell'ANPI di Trani, che ha richiamato i contenuti e le motivazioni alla base della ricorrenza.

Le celebrazioni si sono concluse nella tarda mattinata, confermando una partecipazione diffusa e un'organizzazione scandita da momenti istituzionali e commemorativi, il tutto sotto la vigilanza delle forze dell'ordine che hanno diretto il traffico permettendo lo svolgimento della manifestazione.
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