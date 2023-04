Festa della Liberazione, quest'anno anche lo scoprimento di una targa commemorativa in piazza Teatro

Doppia cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione e l'80° anniversario del bombardamento aereo del 27 aprile del 1943 che causò la morte di 35 tra civili e militari.Martedì 25 aprile, alle ore 10 è in programma la deposizione di una corona alla lapide del concittadino Domenico di Terlizzi. A seguire, alle ore 11, all'interno della villa comunale è prevista la consueta manifestazione istituzionale nei pressi del monumento ai Caduti con Alzabandiera, onore ai Caduti e deposizione di corona.Giovedì 27 aprile, alle ore 10, in piazza Teatro è invece in programma lo scoprimento di una targa commemorativa in memoria delle vittime civili e militari dell'incursione aerea angloamericana con la deposizione di una corona.