25 aprile, Bottaro: «Riflettiamo sull’importanza di quella libertà che fino a ieri davamo per scontata»

Il messaggio del sindaco di Trani in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione d'Italia

Social Video 3 minuti Festa Liberazione d'Italia

25 aprile 1945 – 25 aprile 2020. Dopo 75 anni, il nostro Paese si ritrova a dover affrontare una nuova ed assolutamente imprevista fase di ricostruzione. Nel silenzio, riflettiamo sull'importanza di quella libertà che fino a ieri davamo per scontata e che, oggi, assume significati di attesa mista a preoccupazione, nella prospettiva di un prossimo futuro in cui dovremo abituarci ad un cambiamento, necessario, di abitudini e stili di vita.Onoriamo il sacrificio di chi ha perso la vita per garantirci la democrazia fissando un unico e comune obiettivo: rilanciare il nostro Paese e la nostra amata città.