Aria di “libertà” per Trani nel giorno 80esimo anniversario della Liberazione

Social Video 3 minuti Trani - il 25Aprile Tonino Lacalamita

Anche la città di Trani si unisce alle manifestazioni per celebrare l'80esimo anniversario della liberazione, avvenuta nella data simbolica del 25 aprile 1945, ricordata nel suo discorso anche dal Presidente Mattarella come: «il giorno fatidico che segnò la fine del nazifascismo e la riconquista della libertà in Italia».La manifestazione nella città di Trani si è svolta attraverso la sfilata di un corteo, che ha avuto la sua tappa di partenza in Piazza della Repubblica, per culminare poi nella Villa Comunale, frontalmente alla targa commemorativa dell'ANPI ove è stata posta una corona. Non sono mancate le bandiere tricolore, sventolate durante il passaggio dai manifestanti, i canti tra i quali "Bella ciao" ed il richiamo alla "resistenza dei compagni". Discreta la partecipazione della cittadinanza che, oltre ad aver alimentato il corteo, si è avvicinata per assistere alla cerimonia finale.Tra le figure intervenute il Presidente dell'ANPI Trani, l'Assessore Regionalee per il Comune di Trani l'Assessore, che della giornata parla così: «Fondamentale parlare di come la lotta di resistenza ha portato alla libertà e alla democrazia. È anche importante ricordare – ha specificato l'Assessora – l'importanza della resistenza silenziosa, delle donne e degli scout. Ci sono state tante donne e ragazzi che hanno portato a termine questo impegno morale», parla poi delle diciture sempre calde e spesso abusate di "fascismo" e "comunismo": «Non abbiamo ancora baipassato questa distinzioni storiche, ecco perché è importante continuare a parlare della storia».L' Assessoraci hadichiara che: « E' importante tenere sempre a mente la storia. Essere antifascista è essere dalla parte della costituzione. È importante ricordare la liberazione ancora oggi».ha voluto sottolineare un aspetto «Mai smettere di parlare di resistenza. Ci sarà sempre chi vorrà abusare del proprio potere. Il fascismo incombe sempre, è un fenomeno politico presente in ogni dove, necessario combatterlo». Così il Presidente ANPI, che si è detto anche «molto soddisfatto del grado di partecipazione della cittadinanza».