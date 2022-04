25 aprile, Bottaro: «La memoria di chi ci ha donato la libertà sia sempre viva»

«La memoria di chi ci ha donato la libertà sia sempre viva»: è il messaggio che il sindaco Amedeo Bottaro ha rivolto alla cittadinanza in occasione del 77° Anniversario della Liberazione.Tre i momenti commemorativi che si sono svolti oggi a Trani: prima la deposizione Corona alla lapide del concittadino Domenico di Terlizzi nell'omonima via; poi la deposizione di hna Corona alla lapide che ricorda le Vittime Militari e Civili dell'incursione aerea del 27 aprile 1943 in via Statuti Marittimi e infine l'Alzabandiera, onore ai Caduti e deposizione corona ai piedi del Monumento ai Caduti in villa comunale. Alla manifestazione hanno preso parte tutte le forze dell'ordine e militari della città di Trani, le associazioni militari oltre che esponenti politici e delegazioni dell'Ites Aldo Moro e quarte e quinte della scuola Petronelli che hanno accolto il corteo con canti patriottici.