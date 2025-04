Costituito un Comitato cittadino per l’80° Anniversario della Liberazione

Per aderire al Comitato, è sufficiente comunicare la propria adesione all'indirizzo anpitrani75@gmail.com o contattare uno qualsiasi degli enti aderenti.

Su iniziativa della sezione tranese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è stato costituito a Trani un Comitato cittadino composto da organizzazioni, associazioni, enti e movimenti che intendono celebrare con la giusta attenzione e sensibilità storica l'80° anniversario della Liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista.L'obiettivo del Comitato è non solo commemorare la liberazione, ma anche fare memoria storica delle vicende che hanno caratterizzato la dittatura prima e la liberazione poi, e attualizzare la riflessione sui rischi derivanti dalle derive antidemocratiche, autoritarie e liberticide che segnano l'attuale fase storica in tutto il mondo.Nel corso della promozione dell'iniziativa, al Comitato Cittadino per l'80° Anniversario della Liberazione hanno aderito:- Camera del Lavoro di Trani- Etica e Politica- AUSER- Hastarci- Libera- Trani Bene Comune- Hub Portanova.L'invito ad aderire al Comitato è ora rivolto a tutte le forze sociali, civili e politiche della città che, condividendo il significato storico e politico di riunirsi in un soggetto collettivo, desiderano contribuire alla realizzazione delle iniziative che il Comitato promuoverà a partire dal 25 aprile e sino alla fine dell'anno.