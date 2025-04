Festa della Liberazione, il 25 deposizione di una corona in via Di Terlizzi

La Prefettura BAT in occasione dell'80° anniversario della Liberazione ha inteso organizzare una manfestazione unitaria che avrà luogo quest'anno nella Città di Andria con la partecipazione di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio della Sesta Provincia.A Trani, il programma locale delle celebrazioni istituzionali prevede alle ore 9 in via Domenico Di Terlizzi la deposizione di una corona alla lapide del concittadino Domenico Di Terlizzi.Alla cerimonia locale parteciperà una delegazione del neonato comitato cittadino per l'80° Anniversario della Liberazione. L'associazione Nazionale Partigiani d'Italia, presieduta da Felice Di Lernia, ha inteso costituire il comitato col quale si intende celebrare in forma collettiva e con la giusta attenzione e sensibilità storica l'80° anniversario della Liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista, ma anche cogliere l'occasione dell'anniversario per fare memoria storica delle vicende che hanno caratterizzato la dittatura prima e la liberazione poi e per attualizzare la riflessione sui rischi che provengono dalle derive antidemocratiche, autoritarie e liberticide che caratterizzano l'attuale fase storica in tutto il mondo. In fase di promozione dell'iniziativa, al Comitato hanno aderito l'ANPI Trani, la Camera del Lavoro di Trani, Etica e Politica, AUSER, Hastarci, Libera, Trani Bene Comune, Hub Portanova, Hastarci, Legambiente, SPI CGIL, Promozione Sociale e Solidarietà, Xiao Yan, Terramare Nexus, Arcadia, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico.