Arriva a Trani Loredana Berte col tour "Ribelle": sará in piazza Duomo il 27 agosto

Ciao belli, ho una sorpresa pazzesca per voi! Questa estate ci vediamo in giro per tutta Italia con il RIBELLE SUMMER TOUR 2024!": così Loredana Berte aveva scritto sulle sue pagine social alcuni giorni fa . Ma ieri, la sorpresa per i suoi fan di questo territorio: tre nuove date tra le quali Trani , il 27 agosto , nella impareggiabile cornice di piazza Duomo. Il concerto tranese è organizzato nell'ambito del Summer rush Fest e si preannuncia come una delle date clou della prossima stagione di spettacoli previsti nella città. Già disponibile i biglietti in prevendita a partire da lunedì 29 aprile.Il "Ribelle – Summer Tour 2024", da luglio farà tappa in tutta la penisola e vuole celebrare i cinque anni di carriera della star della canzone italiana. "Ribelle" è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell'artista e la sua carriera. Una hit dopo l'altra, da Non sono una signora a "Dedicato", da "Non ti dico no" a "Pazza", per concerti che si preannunciano ricchi di energia e intensità.