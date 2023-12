Il trionfo del gospel con il M° Vincenzo Schettini per il Natale tranese

Un concerto di musica gospel è un'esaltante celebrazione di unità e speranza, e quello di ieri sera ha portato in trionfo nei cuori nei cuori l'essenza del momento di gioia e la magia delle festività: in particolare quello che i Wanted Chorus hanno tenuto nella chiesa di S. Magno ieri sera, ultima tappa del loro tour "We are Christmas - The Gospel Show 2023" diretto dal Maestro Vincenzo Schettini, ha regalato al pubblico un'energia incredibile."Ogni nota, ogni applauso, ogni sorriso ci ha fatti sentire vicini ai vostri cuori" hanno postato sui social il prof. Schettini ed il suo gruppo. Grazie Trani". Il concerto che si è tenuto nella chiesa di San Magno è stato l'evento di punta del calendario del Natale tranese proposto dall'amministrazione comunale di Trani, come sottolineato nell'intervento di saluto dell'assessore alla Cultura, Lucia de Mari: il professor Vincenzo Schettini dunque non come nella celebre versione della "Fisica che ci piace" ma nella veste di direttore d'orchestra di un coro gospel che si è esibito in canti legati al Natale, coinvolgendo le numerose centinaia di persone del pubblico nello spirito del Natale con i Wanted Chorus con 'We are Christmas - The Gospel Show 2023' , organizzato dall'associazione "La Quercia".Applausi, cori e grande coinvolgimento in questo viaggio straordinario nel mondo della migliore tradizione del canto corale gospel natalizio. E con la musica Gospel è impossibile non sentire forte e chiaro lo spirito natalizio, perché è una melodia che scalda i cuori, che li riempie di gioia e di speranza.