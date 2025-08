Nino Buonocore in concerto alla Svevarena a Bisceglie

Batteria: Amedeo Ariano

Basso/Contrabasso: Antonio de Luise

Piano/Sax: Alfonso Deidda

Tromba: Flavio Boltro

Percussioni: Bruno Marcozzi

Fisarmonica: Danilo Di Paolonicola

Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni '80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d'eccezione.Uno stile davvero unico che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale, che porta il meglio della sua musica, riletta in chiave jazzistica grazie all'apporto di ottimi musicisti e speciali ospiti, in questo nuovo ed interessante progetto.Special guests per questo imperdibile concerto: Flavio Boltro alla tromba e una formazione speciale per la tappa bisceglieseNino Buonocore: Chitarra e voceIl jazz in qualche modo ha sempre caratterizzato un po' le sue composizioni fin dall'incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale chiamata a collaborare nella realizzazione di "Una città tra le mani", album del 1988. Autore, produttore e arrangiatore, Nino Buonocore ha contribuito, tra le altre cose, alla realizzazione del primo album degli Avion Travel. Rimane fondamentale per la sua ricerca, la collaborazione con musicisti dell'area Steelydaniana, quali Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey ed altri come Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette. Da queste session in studio nasceranno "Sabato, domenica e lunedì" del 1990 e "La naturale incertezza del vivere" del 1992. Realizzerà in seguito "Libero passeggero" nel 2004 e "Segnali di umana presenza" nel 2013.Brani di repertorio quali "Scrivimi", "Rosanna" (Sanremo 1987) e "Abitudini" solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.L'appuntamento è previsto alla Svevarena, domenica 10 agosto alle ore 21. I biglietti sono acquistabili sul sito di Ticket One.Per le ultime due date della rassegna Jazz, Soul & Funk è in atto una promo valida fino al 6 agosto che consente di acquistare i biglietti di poltrona Gold ad un prezzo scontato. I concerti di Buonocore e di Tony Momrelle voce degli Incognito previsto il 28 agosto al costo di euro 40 anzichè 60,00 utilizzando il seguente link