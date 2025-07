“La Musica è Vita”: domenica musicale allo Sporting Club Trani

La musica è una delle costanti dell'estate tranese; sono, infatti, numerosi, gli incontri che allieteranno trani nei prossimi mesi. Uno di questi si è concluso nel fine settimana scorso, allo Sporting Club di Trani, dove gli allievi dell'associazione musicale culturale "Il Preludio" si sono esibiti per l'occasione davanti a un folto numero di persone, tra amici, parenti e habitué dello Sporting Club.Tanti gli strumenti portati sul palco, dal classicissimo clarinetto fino alla chitarra elettrica, violino e xilofono, per citarne alcuni, tutti diretti dal Maestro Romolo Anastasia, titolare della scuola di musica dell'associazione. Anche la varietà dei generi musicali è stata molto ampia, spaziando dalla musica classica a quella moderna, dalla musica italiana contemporanea a Beethoven.Una serata che ha unito tante sfaccettature diverse della musica, tanti ragazzi dai percorsi più disparati: dal principiante che muove i primi passi nel mondo della musica e si è esibito per la prima volta, fino allo studente di conservatorio più avvezzo al pubblico, tutti uniti prima nel Complesso Civico Bandistico "Città di Trani", poi nella "Preludio band" e infine nel "Preludio Shorts", composto da voce, chitarra elettrica, pianoforte e trombone. Non sono mancate, inoltre, le esibizioni solistiche di pianoforte, clarinetto, xilofono, violino e tanti altri.Il concerto di estate della scuola, giunto alla sua trentasettesima edizione, ha avuto anche quest'anno il consueto successo, permettendo a molti giovani talenti di esprimersi e farsi conoscere.