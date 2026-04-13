“Don Tonino Bello, uomo del Sud e dei Sud”: a Trani la presentazione del libro di Sabino Zinni

La Città di Trani invita a partecipare all'incontro di prsentazione del libro DON TONINO BELLO. UOMO DEL SUD E DEI SUD (ed. ERF, 2026) a firma di Sabino Zinni. Un volume che rende omaggio alla figura di don Tonino Bello, vescovo e testimone del Vangelo vissuto quotidianamente nel segno della pace, della giustizia e della convivialità delle differenze.In Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud, l'autore compie un gesto insieme semplice e audace: ci restituisce don Tonino attraverso la via più difficile — quella dell'essenzialità. Non tenta di dire tutto, non ricostruisce ogni snodo biografico, non insegue l'impossibile impresa di circoscrivere un uomo che, pur camminando con passo lieve, ha incendiato la storia con la sua presenza. Zinni fa l'opposto: tira via, limando con cura, togliendo peso, sfoltendo parole e dettagli che potrebbero velare ciò che davvero conta. E così, sottraendo, aggiunge. Nel vuoto apparente che lascia, comincia a emergere il cuore.Il libretto nasce — lo confessa lui stesso — dall'urgenza di un innamorato. L'urgenza di suscitare ancora desiderio verso un vescovo che è stato, forse ancor prima che pastore, testimone: di umanità, di fede, di speranza, di carità vissuta sulla pelle. Zinni parla poco, ma lascia che sia don Tonino a parlare molto. Intreccia pensieri, ricordi, parole che ancora oggi conservano una forza profetica capace di sorprendere, ferire, guarire. È un percorso che non ingombra, non opprime: illumina.Dopo i saluti istituzionali, l'incontro sarà condotto da Lucia de Mari, assessore alle Culture, che dialogherà con l'Autore.