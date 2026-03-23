Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799

L'Amministrazione Comunale e le associazioni locali sono liete di annunciare un ospite d'eccezione per la giornata di rievocazione storica del 1° Aprile 1799: il giornalista e scrittore Pino Aprile.L'autore di bestseller come "Terroni" e "Il Sud che produce" presenzierà alle celebrazioni per ricordare uno dei momenti più drammatici e significativi della storia cittadina e meridionale: l'eccidio di Trani avvenuto per mano delle truppe francesi del generale Broussier.La partecipazione di Pino Aprile rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la manifestazione, offrendo una chiave di lettura profonda e attuale sulle radici dell'identità meridionale e sulla necessità di una memoria storica condivisa."Siamo onorati di accogliere una voce così autorevole," dichiarano gli organizzatori. "La sua presenza aiuterà a contestualizzare i fatti del 1799 non solo come un evento locale, ma come un tassello cruciale della grande storia del Mezzogiorno."Programma in breve:• Data: Mercoledì 1° Aprile 2026• Luogo: Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, piazzetta S. Francesco, Sala Ronchi ore 16.30• Dopo saluti istitizionali: intervento di Pino AprileSeguiranno gl' interventi di Francesco Rossi (giornalista), Liliana Bellavia (psicologa-psicoterapeuta) e Renzo Samaritani Scheider (scrittore e promotore culturale).Le scuole, la cittadinanza, i candidati sindaci e la stampa sono invitate a partecipare