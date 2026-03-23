Albero della libertà
Albero della libertà
Eventi e cultura

Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799

L'autore di bestseller come "Terroni" e "Il Sud che produce" presenzierà alle celebrazioni

Trani - lunedì 23 marzo 2026
L'Amministrazione Comunale e le associazioni locali sono liete di annunciare un ospite d'eccezione per la giornata di rievocazione storica del 1° Aprile 1799: il giornalista e scrittore Pino Aprile.
L'autore di bestseller come "Terroni" e "Il Sud che produce" presenzierà alle celebrazioni per ricordare uno dei momenti più drammatici e significativi della storia cittadina e meridionale: l'eccidio di Trani avvenuto per mano delle truppe francesi del generale Broussier.
La partecipazione di Pino Aprile rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la manifestazione, offrendo una chiave di lettura profonda e attuale sulle radici dell'identità meridionale e sulla necessità di una memoria storica condivisa.
"Siamo onorati di accogliere una voce così autorevole," dichiarano gli organizzatori. "La sua presenza aiuterà a contestualizzare i fatti del 1799 non solo come un evento locale, ma come un tassello cruciale della grande storia del Mezzogiorno."
Programma in breve:
• Data: Mercoledì 1° Aprile 2026
• Luogo: Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, piazzetta S. Francesco, Sala Ronchi ore 16.30
• Dopo saluti istitizionali: intervento di Pino Aprile
Seguiranno gl' interventi di Francesco Rossi (giornalista), Liliana Bellavia (psicologa-psicoterapeuta) e Renzo Samaritani Scheider (scrittore e promotore culturale).
Le scuole, la cittadinanza, i candidati sindaci e la stampa sono invitate a partecipare
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Cultura
Altri contenuti a tema
Rino Negrogno presenta "La Settimana Santa" nella biblioteca comunale Rino Negrogno presenta "La Settimana Santa" nella biblioteca comunale Appuntamento mercoledì 25 marzo
A Trani nasce il Nomos Open Space: il progetto di Roberto Fasciano inaugura con il sold out A Trani nasce il Nomos Open Space: il progetto di Roberto Fasciano inaugura con il sold out Il concerto “Cinema in Jazz” apre il nuovo spazio dell’Associazione Arcadia dedicato a concerti, produzione musicale e giovani talenti
A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata” A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata” Il Rotaract Club Trani porta in scena un dialogo tra epoche e coscienze sui diritti umani fondamentali
La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV La conversazione con don Antonio Scattolini è avvenuta nella serata di martedì nella biblioteca “Giovanni Bovio”
Cultura a costo zero: domenica 1° febbraio tornano i musei gratis in Puglia. Ecco la mappa dei siti aperti Cultura a costo zero: domenica 1° febbraio tornano i musei gratis in Puglia. Ecco la mappa dei siti aperti Si rinnova l'appuntamento del Ministero della Cultura. Dopo il boom di inizio anno con oltre 220mila presenze nazionali
Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani Lunedì 11 dicembre, l’autrice estone dialogherà con il pubblico presso l’auditorium della Croce Bianca
Benedetto Lupo a Trani per i 10 anni della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS” Benedetto Lupo a Trani per i 10 anni della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS” Il concerto si è tenuto nella serata di per celebrare i dieci anni dalla nascita della fondazione che porta il nome del grande pianista
Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani” Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani” La mostra di arte contemporanea è stata curata da Dario Agrimi. Ieri sera la conferenza stampa di presentazione
EDITORIALE "Scusate il disturbo ". Affluenza Referendum: Trani non dorme ed il 42,86% è un avvertimento ai candidati sindaco
23 marzo 2026 EDITORIALE "Scusate il disturbo". Affluenza Referendum: Trani non dorme ed il 42,86% è un avvertimento ai candidati sindaco
Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei " promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
23 marzo 2026 Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 23: a Trani ha votato il 42,86%
22 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 23: a Trani ha votato il 42,86%
Servizio civile, incontro informativo in biblioteca
22 marzo 2026 Servizio civile, incontro informativo in biblioteca
La "Cura dell'avv. Ninni De Feudis ": task force e shock burocratico per sbloccare Trani
22 marzo 2026 La "Cura dell'avv. Ninni De Feudis": task force e shock burocratico per sbloccare Trani
Soccer Trani non pervenuta ad Apricena: vince il San Severo 4-0
22 marzo 2026 Soccer Trani non pervenuta ad Apricena: vince il San Severo 4-0
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: a Trani ha votato il 34,89 %
22 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: a Trani ha votato il 34,89 %
Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat
22 marzo 2026 Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32%
22 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32%
Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo 780 luoghi aperti in tutta Italia
22 marzo 2026 Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo 780 luoghi aperti in tutta Italia
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.