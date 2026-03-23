Eventi e cultura
Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799
L'autore di bestseller come "Terroni" e "Il Sud che produce" presenzierà alle celebrazioni
Trani - lunedì 23 marzo 2026
L'Amministrazione Comunale e le associazioni locali sono liete di annunciare un ospite d'eccezione per la giornata di rievocazione storica del 1° Aprile 1799: il giornalista e scrittore Pino Aprile.
L'autore di bestseller come "Terroni" e "Il Sud che produce" presenzierà alle celebrazioni per ricordare uno dei momenti più drammatici e significativi della storia cittadina e meridionale: l'eccidio di Trani avvenuto per mano delle truppe francesi del generale Broussier.
La partecipazione di Pino Aprile rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la manifestazione, offrendo una chiave di lettura profonda e attuale sulle radici dell'identità meridionale e sulla necessità di una memoria storica condivisa.
"Siamo onorati di accogliere una voce così autorevole," dichiarano gli organizzatori. "La sua presenza aiuterà a contestualizzare i fatti del 1799 non solo come un evento locale, ma come un tassello cruciale della grande storia del Mezzogiorno."
Programma in breve:
• Data: Mercoledì 1° Aprile 2026
• Luogo: Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, piazzetta S. Francesco, Sala Ronchi ore 16.30
• Dopo saluti istitizionali: intervento di Pino Aprile
Seguiranno gl' interventi di Francesco Rossi (giornalista), Liliana Bellavia (psicologa-psicoterapeuta) e Renzo Samaritani Scheider (scrittore e promotore culturale).
Le scuole, la cittadinanza, i candidati sindaci e la stampa sono invitate a partecipare
L'autore di bestseller come "Terroni" e "Il Sud che produce" presenzierà alle celebrazioni per ricordare uno dei momenti più drammatici e significativi della storia cittadina e meridionale: l'eccidio di Trani avvenuto per mano delle truppe francesi del generale Broussier.
La partecipazione di Pino Aprile rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la manifestazione, offrendo una chiave di lettura profonda e attuale sulle radici dell'identità meridionale e sulla necessità di una memoria storica condivisa.
"Siamo onorati di accogliere una voce così autorevole," dichiarano gli organizzatori. "La sua presenza aiuterà a contestualizzare i fatti del 1799 non solo come un evento locale, ma come un tassello cruciale della grande storia del Mezzogiorno."
Programma in breve:
• Data: Mercoledì 1° Aprile 2026
• Luogo: Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, piazzetta S. Francesco, Sala Ronchi ore 16.30
• Dopo saluti istitizionali: intervento di Pino Aprile
Seguiranno gl' interventi di Francesco Rossi (giornalista), Liliana Bellavia (psicologa-psicoterapeuta) e Renzo Samaritani Scheider (scrittore e promotore culturale).
Le scuole, la cittadinanza, i candidati sindaci e la stampa sono invitate a partecipare
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