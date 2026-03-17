A Trani nasce il Nomos Open Space: il progetto di Roberto Fasciano inaugura con il sold out

Con il concerto "Cinema in Jazz", svoltosi domenica 15 marzo, ha aperto ufficialmente le porte a Trani il NOMOS Open Space, nuovo spazio dedicato alla musica e alla produzione culturale nato all'interno delle attività dell'Associazione Musicale e Culturale Arcadia. L'inaugurazione ha registrato il tutto esaurito, segno dell'attenzione e della curiosità con cui la città ha accolto questo nuovo progetto culturale.Il NOMOS Open Space è un'iniziativa fortemente voluta e ideata dal M° Roberto Fasciano, pianista, compositore, direttore d'orchestra e presidente dell'Associazione Arcadia, da anni impegnato nella promozione di iniziative musicali e culturali sul territorio. Il nuovo spazio rappresenta l'evoluzione di un percorso che Fasciano porta avanti da tempo con l'obiettivo di rafforzare la presenza della musica nella vita culturale della città, creando luoghi e occasioni in cui artisti, giovani musicisti e pubblico possano incontrarsi e condividere esperienze artistiche.Il progetto nasce infatti con una visione chiara: offrire a Trani uno spazio stabile dedicato ai concerti, alla produzione musicale, alla formazione e alla crescita dei giovani talenti. Non soltanto una sala per esibizioni dal vivo, ma un vero laboratorio culturale aperto alla città, pensato per ospitare concerti, incontri, attività didattiche, registrazioni e progetti artistici interdisciplinari.Durante la serata inaugurale il pubblico ha seguito il concerto con grande partecipazione, accompagnando i musicisti con lunghi applausi e momenti di evidente emozione, in un clima di ascolto attento e condiviso che ha confermato il valore dell'iniziativa.Protagonisti della serata sono stati Claudia Fasciano al violino e Nico Pappalettera al pianoforte, che hanno proposto il programma "Cinema in Jazz", un viaggio musicale tra alcune delle melodie più amate del cinema, della televisione e dell'animazione reinterpretate attraverso il linguaggio espressivo del jazz. Il dialogo tra i due strumenti ha dato vita a un percorso musicale raffinato e suggestivo, capace di trasformare celebri colonne sonore in nuove atmosfere sonore tra lirismo, improvvisazione e ricerca timbrica.Il nome stesso dello spazio racchiude il senso del progetto. Nomos, parola greca che indica la regola e il principio formativo della comunità, richiama l'antica concezione secondo cui l'apprendimento della musica era parte fondamentale della formazione dell'individuo. Allo stesso tempo NOMOS è anche l'acronimo di Nuovi Orizzonti Musicali, a indicare la volontà di guardare al futuro attraverso nuovi concerti, nuove produzioni e nuove energie culturali per la città.L'apertura del NOMOS Open Space rappresenta così un segnale importante per la vita culturale di Trani. In un momento storico in cui gli spazi dedicati alla musica e alla produzione artistica tendono a diminuire, la nascita di un luogo pensato per la creazione e la condivisione culturale restituisce alla città un ambiente vivo e dinamico.Con il concerto inaugurale di domenica 15 marzo si è dunque aperto un nuovo capitolo per la musica a Trani. Un progetto che nasce dall'impegno culturale dell'Associazione Arcadia e dalla visione del M° Roberto Fasciano, con l'obiettivo di offrire alla città un luogo stabile dedicato alla musica, ai giovani e alla crescita culturale della comunità