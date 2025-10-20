7 foto Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani

Nella serata di ieri è andato in scena un concerto di pura eleganza stilistica e meraviglia musicale. Il quartetto Eufonia, composto da Carmine Scarpati e Teresa Dangelico al primo e secondo violino, Paolo Messa alla viola e Giuseppe Grassi al violoncello, ha suonato le musiche di Arnold Schoenberg e Antonín Dvoràk.Le note hanno risuonato nell'ampio salone affrescato di Palazzo Discanno, costruito nello stesso anno in cui vedeva la luce il Quartetto d'archi n. 0 in re maggiore, primo dei due brani eseguiti.I quattro maestri non hanno semplicemente suonato i brani proposti, ma li hanno interpretati nel senso più profondo del termine, alternando gli strumenti come delle voci che conversano tra di loro.La bellezza più pura della musica ieri sera si è mescolata alla meraviglia degli affreschi, risuonano nel salone del palazzo d'epoca. Il titolo del concerto, "Archi Naviganti", ha un grande significato evocativo, astraendo dalla realtà e ponendo la musica in una dimensione senza tempo.