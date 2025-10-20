Quartetto Eufonia. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Quartetto Eufonia. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani

La stagione concertistica della Fondazione “Aldo Ciccolini OdV - ETS” continua col Quartetto d'archi "Eufonia"

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 17.00
Nella serata di ieri è andato in scena un concerto di pura eleganza stilistica e meraviglia musicale. Il quartetto Eufonia, composto da Carmine Scarpati e Teresa Dangelico al primo e secondo violino, Paolo Messa alla viola e Giuseppe Grassi al violoncello, ha suonato le musiche di Arnold Schoenberg e Antonín Dvoràk.

Le note hanno risuonato nell'ampio salone affrescato di Palazzo Discanno, costruito nello stesso anno in cui vedeva la luce il Quartetto d'archi n. 0 in re maggiore, primo dei due brani eseguiti.
I quattro maestri non hanno semplicemente suonato i brani proposti, ma li hanno interpretati nel senso più profondo del termine, alternando gli strumenti come delle voci che conversano tra di loro.

La bellezza più pura della musica ieri sera si è mescolata alla meraviglia degli affreschi, risuonano nel salone del palazzo d'epoca. Il titolo del concerto, "Archi Naviganti", ha un grande significato evocativo, astraendo dalla realtà e ponendo la musica in una dimensione senza tempo.
7 fotoIl quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani
Quartetto EufoniaQuartetto EufoniaQuartetto EufoniaQuartetto EufoniaQuartetto EufoniaQuartetto EufoniaQuartetto Eufonia
  • Concerto
  • Musica
Altri contenuti a tema
Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani La pianista ha presentato il suo libro “Robert Schumann. Una musica letteraria” edito da Florestano Edizioni
Trani e Bari capitali del pianoforte: al via il Festival Internazionale del Mediterraneo Trani e Bari capitali del pianoforte: al via il Festival Internazionale del Mediterraneo Dal 07 al 14 novembre la città ospiterà la prima parte della rassegna, dal dedicata alle "Star del futuro" del pianismo mondiale
Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani Una serata di preghiera e riscoperta della genuinità del messaggio cristiano
Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mangoni Attualità Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mangoni Il nuovo singolo è un anticipo dell'album-fumetto in uscita a novembre, accompagnato da un videoclip animato da Alessandro Rak e Andrea Scoppetta.
Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani Il maestro si è esibito nella serata di ieri nell'ambito della stagione concertistica “Armonie Leggendarie - grandi maestri italiani” della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS”
Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale Vita di città Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale Il messaggio d'affetto alla città e ai suoi fan accorsi ieri in piazza Quercia
Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici Repertorio di musica classica eseguito dal Gran Concerto Bandistico Pietro Mascagni
Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi Attualità Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi Un progetto digitale per creare playlist personalizzate, mescolando tecnologia, passione e creatività fuori dagli schemi
“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
20 ottobre 2025 “Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
20 ottobre 2025 L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
20 ottobre 2025 Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
20 ottobre 2025 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
20 ottobre 2025 Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
20 ottobre 2025 Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»
20 ottobre 2025 È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»
Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
20 ottobre 2025 Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
20 ottobre 2025 Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.