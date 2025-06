“La Musica è vita”: il concerto dell’associazione “Il Preludio” domenica 29 giugno

Quello del concerto d'estate è un appuntamento ormai consolidato per l'associazione musicale culturale "Il Preludio", diretta dal Maestro Romolo Anastasia. Ormai diventata una tradizione, il concerto si appresta a compiere trentasette anni. Il titolo scelto per questa trentasettesima edizione è "La Musica è vita", scelto personalmente dal Maestro Anastasia in onore della sua prima nipotina che porta il nome Vita.Anche quest'anno la kermesse musicale allieterà l'estate tranese, con la partecipazione dei numerosi allievi della scuola di musica, che compongono i vari ensemble, diretti tutti dal Maestro Anastasia: il Complesso Civico Bandistico "Città di Trani", la "Preludio Band" e i "The Preludio Shorts". Il repertorio scelto sarà molto vasto, spaziando dalla musica classica a quella contemporanea, abbracciando un ampio ventaglio di strumenti musicali. Per citarne alcuni: Gino Paoli, Ludwig van Beethoven ed Edward Cohen, oltre all'indimenticabile Ennio Morricone.Il concerto sarà gratuito e si svolgerà nei locali dello Sporting Club di Trani, in via Astor Piazzolla n. 2, con inizio alle 20:30.