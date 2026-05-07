“L’arte del suono tra opera, cinema e sinfonia”: la Brass Groove Ensemble in concerto per San Michele Arcangelo

Musica, energia e continua trasformazione sonora: sarà questo il cuore del concerto in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Trani.In occasione dei festeggiamenti dedicati al Santo, la Brass Groove Ensemble presenterà "L'arte del suono tra opera, cinema e sinfonia", un percorso musicale che attraversa tre universi espressivi: l'opera, la grande tradizione sinfonica e le più celebri colonne sonore.Il programma è pensato per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, grazie a una scrittura che fonde la potenza degli ottoni con la versatilità timbrica dei sassofoni, offrendo una rilettura originale e dinamica del repertorio.La Brass Groove Ensemble è una formazione cameristica costituita da giovani musicisti, caratterizzata da un organico misto che integra strumenti a ottone e sassofoni.Il concetto di "groove", richiamato nel nome dell'ensemble, evidenzia l'apporto ritmico e dinamico dei sassofoni, contribuendo a una cifra stilistica riconoscibile e contemporanea. La maggior parte dei componenti è inoltre polistrumentista: un elemento che arricchisce la scrittura e la resa scenica, dando vita a continui cambi di strumento e a sorprendenti variazioni timbriche che rendono ogni esecuzioneunica e coinvolgente.«Abbiamo costruito questo concerto come un'esperienza in continuo movimento, in cui il suono cambia forma sotto gli occhi – e le orecchie – del pubblico, creando un dialogo diretto tra generi, epoche e colori musicali», spiegano dall'ensemble.L'evento si inserisce tra gli appuntamenti più significativi dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, sottolineando il valore della musica come strumento di condivisione e valorizzazione del territorio. Un'occasione per lasciarsi sorprendere da una formazione capace di unire tradizione e innovazione in un unico, coinvolgente racconto sonoro.L'ingresso sarà libero. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire il gruppo su Instagram:@brass.groove.