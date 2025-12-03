Eventi e cultura
"Yeshua": concerto letterario a Trani
Stefano Rigamonti e Lidia Genta narrano la storia di Gesù: "Quando il cielo divenne terra"
Trani - mercoledì 3 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Un originale e coinvolgente "concerto letterario" è in arrivo a Trani. Sabato 6 Dicembre, presso Pienovangelo, Via Papa Giovanni XXIII 81/c (Home - Pienovangelo | Trani https://www.pienovangelotrani.it/) Musica, pensieri e letture dai libri YESHUA - IL REGNO, YESHUA - LA FUGA, YESHUA - LA NASCITA - primi tre volumi di una quadrilogia scritta da Stefano Rigamonti dedicata interamente alla storia di Gesù Cristo. Attraverso il linguaggio del romanzo storico, l'autore, ripercorre passo dopo passo LA STORIA DELLE STORIE. Lo fa riservando una particolare sensibilità̀ verso gli aspetti umani e psicologici dei protagonisti, svestendoli, così, da quelle vesti, spesso edulcorate e lontane dalla realtà quotidiana, che la tradizione ha cucito loro addosso.
Scritta dopo un lungo percorso di studio esegetico, storico e spirituale, la quadrilogia racconta la vita di Gesù partendo dalla sua nascita, attraversando i due anni e mezzo condivisi con i suoi discepoli, e terminando con la sua morte: da Betlemme a Gerusalemme, dalla mangiatoia alla tomba, dalla rivelazione fatta a Miriam a quella rivolta a ognuno di noi. Sul palco ci saranno: Stefano Rigamonti, autore del libro, polistrumentista, compositore, autore, produttore, arrangiatore e scrittore e Lidia Genta, musicista, cantante, vocalist, educatrice vocale, direttore di coro, insegnante. La coppia - in tour in tutta Italia e in Svizzera da Ottobre 2022 con il format "concerto letterario", ha all'attivo sei album di brani composti interamente da Stefano Rigamonti; durante la serata verranno eseguiti anche alcuni brani inediti.
Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni contattare il numero della segreteria WhatsApp: 328 2153414 - yeshuathebook.com
