Scuola e Lavoro
Un albero per Vittoria Acquaviva: la scuola De Amicis ne custodisce il ricordo
Il 5 giugno una cerimonia commemorativa nel cortile del 1° Circolo Didattico di Trani
Trani - mercoledì 3 giugno 2026 10.22
La comunità scolastica del 1°C.D. "e Amicis" di Trani ricorderà la maestra Vittoria Acquaviva, docente e psicoterapeuta prematuramente scomparsa, con una piccola cerimonia commemorativa che si terrà il 5 giugno 2026 alle ore 11.00.
Vittoria Acquaviva ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella nostra scuola grazie alla sua straordinaria umanità, alla sensibilità verso i bambini, alla capacità di ascolto e alla sua inesauribile energia vitale.
Solare, gentile, sempre sorridente e capace di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili, Vittoria ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l'ha incontrata.
La cerimonia si svolgerà nel cortile est della scuola e sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno conosciuto e amato Vittoria Acquaviva: la sua famiglia, gli ex alunni, i genitori, gli amici ed i colleghi.
Per custodirne il ricordo in maniera concreta e simbolica, verrà piantato un albero di albicocche nel giardino della scuola, quale segno di vita, rinascita, continuità e memoria.
I bambini ci accompagneranno con letture, canti e pensieri scritti dalla comunità scolastica ed affidati ai rami dell'alberello, affinché il ricordo della maestra Vittoria continui ad occupare il nostro spazio scolastico.
Vittoria Acquaviva ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella nostra scuola grazie alla sua straordinaria umanità, alla sensibilità verso i bambini, alla capacità di ascolto e alla sua inesauribile energia vitale.
Solare, gentile, sempre sorridente e capace di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili, Vittoria ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l'ha incontrata.
La cerimonia si svolgerà nel cortile est della scuola e sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno conosciuto e amato Vittoria Acquaviva: la sua famiglia, gli ex alunni, i genitori, gli amici ed i colleghi.
Per custodirne il ricordo in maniera concreta e simbolica, verrà piantato un albero di albicocche nel giardino della scuola, quale segno di vita, rinascita, continuità e memoria.
I bambini ci accompagneranno con letture, canti e pensieri scritti dalla comunità scolastica ed affidati ai rami dell'alberello, affinché il ricordo della maestra Vittoria continui ad occupare il nostro spazio scolastico.