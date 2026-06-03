Un albero per Vittoria Acquaviva: la scuola De Amicis ne custodisce il ricordo

La comunità scolastica del 1°C.D. "e Amicis" di Trani ricorderà la maestra Vittoria Acquaviva, docente e psicoterapeuta prematuramente scomparsa, con una piccola cerimonia commemorativa che si terrà il 5 giugno 2026 alle ore 11.00.Vittoria Acquaviva ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella nostra scuola grazie alla sua straordinaria umanità, alla sensibilità verso i bambini, alla capacità di ascolto e alla sua inesauribile energia vitale.Solare, gentile, sempre sorridente e capace di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili, Vittoria ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l'ha incontrata.La cerimonia si svolgerà nel cortile est della scuola e sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno conosciuto e amato Vittoria Acquaviva: la sua famiglia, gli ex alunni, i genitori, gli amici ed i colleghi.Per custodirne il ricordo in maniera concreta e simbolica, verrà piantato un albero di albicocche nel giardino della scuola, quale segno di vita, rinascita, continuità e memoria.I bambini ci accompagneranno con letture, canti e pensieri scritti dalla comunità scolastica ed affidati ai rami dell'alberello, affinché il ricordo della maestra Vittoria continui ad occupare il nostro spazio scolastico.