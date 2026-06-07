Piccoli custodi del mare: gli alunni della De Amicis ripuliscono la spiaggia con Legambiente

Gli alunni delle classi 4A e 4B della Scuola Primaria "De Amicis" di Trani hanno vissuto una significativa esperienza di cittadinanza attiva e tutela dell'ambiente partecipando a un'attività di pulizia della spiaggia realizzata in collaborazione con i volontari di Legambiente.Accompagnati dalle docenti Catino, D'Addato e Gemiti, i bambini hanno raccolto i rifiuti presenti sull'arenile, osservato l'ambiente costiero e riflettuto sull'importanza della salvaguardia del mare e degli ecosistemi marini. Con entusiasmo e senso di responsabilità, gli alunni hanno contribuito concretamente a rendere la spiaggia più pulita e accogliente, sperimentando il valore dei piccoli gesti quotidiani per la tutela del bene comune.L'iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo del progetto eTwinning, sviluppato durante l'anno scolastico in collaborazione con scuole partner di diversi Paesi europei.Il progetto ha avuto come finalità quella di sensibilizzare gli alunni sulle problematiche legate all'inquinamento marino e alla presenza dei cosiddetti "ospiti silenziosi delle profondità" ovvero i rifiuti che minacciano la vita degli organismi acquatici e l'equilibrio degli ecosistemi.Attraverso attività laboratoriali, ricerche, incontri, lavori collaborativi e scambi con i partner europei, gli alunni hanno approfondito temi fondamentali quali la sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità marina, la riduzione dei rifiuti e l'adozione di comportamenti responsabili.Il percorso ha inoltre favorito lo sviluppo delle competenze linguistiche, digitali e sociali, promuovendo la cooperazione internazionale e il confronto interculturale, valori fondanti della piattaforma eTwinning.La giornata conclusiva sulla spiaggia ha consentito agli alunni di trasformare le conoscenze acquisite in azioni concrete, comprendendo come ciascuno possa diventare protagonista del cambiamento e contribuire alla protezione dell'ambiente.La comunità scolastica del1°C.D. "De Amicis" desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari di Legambiente per la preziosa collaborazione e per l'impegno profuso nella sensibilizzazione delle giovani generazioni verso il rispetto e la cura del territorio.Questa esperienza ha dimostrato che la scuola è un luogo privilegiato per educare cittadini consapevoli, capaci di prendersi cura dell'ambiente e di costruire un futuro più sostenibile."Il mare non è un cestino: proteggiamolo insieme!" Un messaggio semplice ma potente che gli alunni delle classi 4A e 4B porteranno anche oltre i confini dell'esperienza scolastica, diventando autentici custodi del mare e dell'ambiente.