Gli alunni della De Amicis incantati dall’opera lirica al Teatro Petruzzelli

Giovedì 28 maggio 150 alunne e alunni del "De Amicis" di Trani hanno vissuto una significativa esperienza culturale recandosi al Teatro Petruzzelli di Bari per assistere allo spettacolo lirico "Il Gobbo del Califfo".L'avventura è iniziata sul piazzale della stazione ferroviaria di Trani dove le scolaresche delle classi quarte e quinte sono salite sul treno con destinazione Bari Centrale.Giunti nel capoluogo pugliese, disponendosi in lunghe file ordinate, i bambini hanno attraversato le vie del centro di Bari e hanno raggiunto il prestigioso Teatro Petruzzelli, vivendo con grande entusiasmo l'attesa dello spettacolo.Dopo essersi accomodati in platea, gli alunni hanno potuto ammirare l'architettura maestosa del teatro, osservando con curiosità i palchetti, la cavea e l'orchestra. Grande emozione ha accompagnato l'apertura del sipario."Il Gobbo del Califfo", atto unico di Arturo Rossato ispirato al mondo fiabesco de "Le Mille e una notte", è la prima delle tre opere liriche di Franco Casavola, noto per aver firmato quattro manifesti della musica futurista e oggi riscoperto grazie alla programmazione lirica del Petruzzelli.Lo spettacolo si è sviluppato attraverso un susseguirsi di equivoci e passaggi di responsabilità legati alla presunta morte del gobbo, buffone di corte, tra gli abitanti di tre edifici sacri — sinagoga, cattedrale e moschea — simbolo delle tre religioni monoteiste. La rappresentazione si è conclusa con un lieto fine che ha suscitato calorosi applausi da parte del giovane pubblico.Al termine dello spettacolo, le classi hanno ripreso il treno per fare ritorno a Trani, concludendo una giornata intensa ed emozionante che resterà sicuramente tra i ricordi più belli del loro percorso scolastico.